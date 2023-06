Zelensky esulta e contrattacca: «È solo l’inizio» 

Kiev. L'Ucraina approfitta della crisi in Russia e annuncia che a est, verso il Donbass, è partita una grande offensiva alla riconquista dei territori che ora sembrano più a portata di mano. E che avrebbe portato in poche ore alla liberazione di territori che erano stati occupati dai filorussi fin dal 2014 nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Il Paese ha assistito con un mix di stupore, speranza e senso di rivalsa al precipitare della situazione in Russia. Almeno fino all'annuncio serale di Prigozhin sullo stop all'avanzata. Soprattutto le televisioni hanno condiviso per tutto il giorno la sensazione che la guerra si stia ritorcendo come un pugnale nello stesso ventre russo. «La debolezza della Russia è evidente. E più a lungo la Russia mantiene le sue truppe e mercenari sulla nostra terra, più caos, dolore e problemi avrà in seguito», è stato il primo commento di ieri mattina a caldo del presidente Zelensky dopo un breve tweet in cui sosteneva che «questo è solo l'inizio», quando i 25mila mercenari della milizia ribelle Wagner non avevano neanche ancora preso l'autostrada per Mosca. «Per troppo tempo la Russia ha usato la propaganda per mascherare la sua debolezza e la stupidità del suo governo. E ora c'è così tanto caos che nessuna bugia può più nascondere la realtà», ha aggiunto Zelensky, secondo cui lo zar è ormai nudo. «Dirò in russo: l'uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca. Chiama da qualche parte, chiede qualcosa da lì... Sa di cosa ha paura, perché lui stesso ha creato questa minaccia».

