VaiOnline
Il conflitto
13 agosto 2025 alle 00:37

Zelensky: «Escludo un ritiro dal Donbass»  

Il leader ucraino non arretra a pochi giorni dal vertice Trump-Putin in Alaska 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Kiev . La Russia prosegue l'avanzata in Ucraina per rafforzarsi in vista del summit con Donald Trump e «prepara una nuova offensiva», altro che pace: il vertice in Alaska di fatto è «una vittoria personale» per Vladimir Putin.

Non usa mezzi termini Volodymyr Zelensky in vista del vertice di Ferragosto e non molla di un centimetro ribadendo le sue posizioni: «Escludo qualunque ritiro delle forze ucraine dal Donbass».

I timori

Il timore è sempre lo stesso: che il presidente Usa e il leader del Cremlino ad Anchorage si accordino su un'intesa che passi sopra la testa di Kiev. Una preoccupazione condivisa dai partner europei che, a due giorni dal summit, hanno insieme a Zelensky un appuntamento virtuale con Trump per ribadire la loro posizione: il destino dell'Ucraina si decide solo con l'Ucraina. La Casa Bianca non commenta la tesi di Zelensky di una possibile nuova offensiva russa, e si limita a ribadire il «rispetto» e l'«impegno» del presidente per il leader di Kiev e i partner europei.

Le aspettative

Incontrando i giornalisti alla Casa Bianca, intanto, la portavoce Karoline Leavitt ha cercato di smorzare le eccessive aspettative per il summit: per Trump è un «esercizio di ascolto», ha detto, ribadendo che la speranza di Trump è quella in futuro di un vertice trilaterale con Putin e Zelensky. «Il presidente ha sempre detto di volere la pace. Ma questo è un incontro bilaterale con una delle due parti in guerra. E servono tutte e due le parti per un accordo», ha ribadito Leavitt, smarcandosi dalle domande su cosa Trump intendesse per «scambio di territori» in un ipotetico accordo.

Il nodo del Donbass

Un tema questo sul quale Zelensky tira dritto, escludendo cessioni alla Russia, a dispetto di quanto avrebbe chiesto Putin a Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente americano. Cessioni che, affermano molti analisti, sarebbero controproducenti anche per l'accordo stipulato tra Trump e Kiev sulle terre rare. La regione del Donbass è infatti ricca di minerali essenziali e cederla alla Russia svilirebbe l'accordo annunciato con grande fanfara da Trump. Pur mostrando pubblicamente il pugno duro, Zelensky dietro le quinte - secondo alcune indiscrezioni dei media internazionali - sarebbe però pronto a fare alcune concessioni territoriali alla Russia in cambio della pace (come l'amministrazione Trump considera inevitabile), a patto che il negoziato includa le garanzie di sicurezza per Kiev evocate nei piani degli alleati europei.

«Non senza di noi»

Nei colloqui con i partner del Vecchio Continente il presidente ucraino avrebbe infatti sollecitato a respingere ogni proposta di soluzione che dovesse uscire in sua assenza. Allo stesso tempo avrebbe però chiarito di essere ora disposto a firmare un'intesa che lasci il controllo de facto dei territori che Mosca già occupa militarmente sul terreno in toto o in buona parte (la Crimea più le regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson), a patto che l'intesa sia associata al «piano europeo». La pressione è alta per Trump, e Putin - secondo gli osservatori - ne è pienamente cosciente. Per questo si troverebbe in una posizione di forza: il leader del Cremlino sa perfettamente che il tycoon vuole un accordo con tutte le sue forze e questo lo rende più vulnerabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 