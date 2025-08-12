Zelensky: «Escludo un ritiro dal Donbass»  

Kiev . La Russia prosegue l'avanzata in Ucraina per rafforzarsi in vista del summit con Donald Trump e «prepara una nuova offensiva», altro che pace: il vertice in Alaska di fatto è «una vittoria personale» per Vladimir Putin.

Non usa mezzi termini Volodymyr Zelensky in vista del vertice di Ferragosto e non molla di un centimetro ribadendo le sue posizioni: «Escludo qualunque ritiro delle forze ucraine dal Donbass».

I timori

Il timore è sempre lo stesso: che il presidente Usa e il leader del Cremlino ad Anchorage si accordino su un'intesa che passi sopra la testa di Kiev. Una preoccupazione condivisa dai partner europei che, a due giorni dal summit, hanno insieme a Zelensky un appuntamento virtuale con Trump per ribadire la loro posizione: il destino dell'Ucraina si decide solo con l'Ucraina. La Casa Bianca non commenta la tesi di Zelensky di una possibile nuova offensiva russa, e si limita a ribadire il «rispetto» e l'«impegno» del presidente per il leader di Kiev e i partner europei.

Le aspettative

Incontrando i giornalisti alla Casa Bianca, intanto, la portavoce Karoline Leavitt ha cercato di smorzare le eccessive aspettative per il summit: per Trump è un «esercizio di ascolto», ha detto, ribadendo che la speranza di Trump è quella in futuro di un vertice trilaterale con Putin e Zelensky. «Il presidente ha sempre detto di volere la pace. Ma questo è un incontro bilaterale con una delle due parti in guerra. E servono tutte e due le parti per un accordo», ha ribadito Leavitt, smarcandosi dalle domande su cosa Trump intendesse per «scambio di territori» in un ipotetico accordo.

Il nodo del Donbass

Un tema questo sul quale Zelensky tira dritto, escludendo cessioni alla Russia, a dispetto di quanto avrebbe chiesto Putin a Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente americano. Cessioni che, affermano molti analisti, sarebbero controproducenti anche per l'accordo stipulato tra Trump e Kiev sulle terre rare. La regione del Donbass è infatti ricca di minerali essenziali e cederla alla Russia svilirebbe l'accordo annunciato con grande fanfara da Trump. Pur mostrando pubblicamente il pugno duro, Zelensky dietro le quinte - secondo alcune indiscrezioni dei media internazionali - sarebbe però pronto a fare alcune concessioni territoriali alla Russia in cambio della pace (come l'amministrazione Trump considera inevitabile), a patto che il negoziato includa le garanzie di sicurezza per Kiev evocate nei piani degli alleati europei.

«Non senza di noi»

Nei colloqui con i partner del Vecchio Continente il presidente ucraino avrebbe infatti sollecitato a respingere ogni proposta di soluzione che dovesse uscire in sua assenza. Allo stesso tempo avrebbe però chiarito di essere ora disposto a firmare un'intesa che lasci il controllo de facto dei territori che Mosca già occupa militarmente sul terreno in toto o in buona parte (la Crimea più le regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson), a patto che l'intesa sia associata al «piano europeo». La pressione è alta per Trump, e Putin - secondo gli osservatori - ne è pienamente cosciente. Per questo si troverebbe in una posizione di forza: il leader del Cremlino sa perfettamente che il tycoon vuole un accordo con tutte le sue forze e questo lo rende più vulnerabile.

