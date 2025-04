Zelensky e Putin, Trump non fa differenze 

Mosca. «Una cosa orribile», che però potrebbe essere stata il frutto di un «errore» da parte dei russi. Donald Trump parla dell’attacco missilistico a Sumy, con un bilancio secondo gli ucraini di 34 morti, tra cui due bambini, e quasi 120 feriti. E, all’indomani della strage della Domenica delle Palme, torna ad attaccare Volodymyr Zelensky che lo aveva invitato ad andare a «vedere» con i suoi occhi i morti e le distruzioni in Ucraina: «Ha lasciato scoppiare la guerra, non ci si batte con chi è 20 volte più grande di te», accusa il presidente americano non perdendo l’occasione di puntare il dito anche sul suo predecessore, Joe Biden. Ma, da giorni irritato per lo stallo delle trattative per una tregua che il tycoon voleva portare a casa addirittura entro Pasqua, non risparmia anche Vladimir Putin: «È pure colpa sua».

Avanti e indietro

«Penso che sia stato terribile, e mi è stato detto che hanno commesso un errore, ma penso che sia una cosa orribile, penso che l’intera guerra sia una cosa orribile», ha dichiarato Trump a bordo dell’Air Force One che lo riportava a Washington dopo il fine settimana in Florida. E alcune ore dopo è tornato ad attaccare il presidente ucraino, responsabile secondo lui, insieme a Biden, di avere «fatto un lavoro orribile nel consentire» alla guerra di iniziare. Salvo poi correggere il tiro parlando dallo Studio Ovale: «Questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. Biden - ha detto - non è riuscito a fermarla e Zelensky avrebbe potuto farlo. E Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla. La colpa è di tutti». Ma il tycoon ha ribadito di volere continuare a cercare una soluzione negoziata. E Zelensky ha risposto alla definizione di «dittatore» affibbiatagli da Trump, affermando che «negli Stati Uniti prevalgono le narrazioni russe».

La strage

Secondo Kiev, oltre ai due bambini uccisi a Sumy, se ne contano 15 tra i 119 feriti. Mentre l'ufficio del Procuratore Generale ha detto che dall’inizio del conflitto, il 24 febbraio del 2022, i minori che hanno perso la vita sono 618 e 1.884 i feriti. Ma l’Onu fornisce un numero ancora più alto: 669 fino al 31 dicembre scorso. A proposito dell’attacco a Sumy, la versione russa è che obiettivo del bombardamento, compiuto con missili Iskander, fosse una riunione del comando del gruppo militare operativo-tattico Seversk, dove secondo il ministero della Difesa di Mosca sarebbero stati uccisi «60 militari». Quanto alle vittime civili, Mosca chiama in causa Kiev, accusandola di «usare la popolazione ucraina come scudo umano, organizzando eventi con la partecipazione di personale militare nel centro di una città densamente popolata». Zelensky ha risposto che «tutti i siti danneggiati sono civili: condomini, negozi, un'area di servizio. Solo una vera pressione sulla Russia potrà fermare tutto questo, sono necessarie sanzioni concrete contro i settori che finanziano la macchina di morte russa», ha aggiunto il presidente ucraino sul suo canale Telegram. Dura la reazione dei Paesi europei, che si rivolgono anche agli Usa. Intanto, il ministro degli Esteri di Kiev Andreii Sibiha ieri ha invitato i 27 a recarsi in visita in Ucraina il prossimo 9 maggio - festa dell’Europa, per l’Ue, ma della vittoria nella seconda guerra mondiale, in Russia - come segno di solidarietà.

RIPRODUZIONE RISERVATA