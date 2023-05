Zelensky dal Papa: «Non parlo con Putin» 

«Non sono disposto a parlare con Putin, un piccolo leader che uccide anche la sua gente», la soluzione per l'Ucraina «è la controffensiva: quando saremo al confine con la Crimea, il sostegno a Putin all'interno della Russia diminuirà e lui dovrà trovare una via d'uscita. Manca poco». Poche parole ma chiare quelle del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ribadiscono la volontà di trovare una «pace giusta per l'Ucraina» ma chiudono la porta, per il momento, a qualsiasi mediazione. Anche quella che faticosamente da oltre quattordici mesi cerca di portare avanti il Vaticano. «Con tutto il rispetto per Sua Santità, noi non abbiamo bisogno di mediatori, noi abbiamo bisogno di una pace giusta», dice ancora Zelensky dopo 40 minuti di faccia a faccia con Papa Francesco, che pure invita a Kiev. Se mai ci può essere un piano di pace è solo quello “ucraino”, e lui stesso ha chiesto al Papa di «unirsi alla sua attuazione».

Mediazioni

Le dichiarazioni di Zelensky marcano una distanza che sembra incolmabile con quella diplomazia vaticana che vorrebbe portare le due parti, Ucraina e Russia, a sedersi attorno allo stesso tavolo. Il leader ucraino rimarca piuttosto di aver chiesto al Papa «di condannare i crimini russi in Ucraina, perché non può esserci uguaglianza tra la vittima e l'aggressore». Solo i più ottimisti speravano che oggi in Vaticano si sarebbe aperto il processo di pace o comunque qualche spiraglio almeno per un cessate il fuoco, ma pochi forse immaginavano una chiusura a qualsiasi «via di incontro e sentiero di dialogo verso la pace».

Anche nelle comunicazioni del Vaticano, alla fine del confronto, la parola «pace» scivola così in secondo piano. «Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di gesti di umanità nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto», ha riferito il portavoce Matteo Bruni sul colloquio a porte chiuse. E infatti l'unico risultato raggiunto ieri è proprio sul fronte umanitario, ovvero l'impegno assunto dal Papa sui bambini deportati. «Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa», ha concordato il presidente ucraino.

Regali