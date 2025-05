Il leader ucraino continua a muoversi in prima persona per chiedere il «cessate il fuoco». Ieri Zelensky ne ha parlato ad Ankara con Erdogan. Mosca si dice disposta a «possibili compromessi», ma l’assenza di Putin in Turchia depotenzia il tavolo negoziale. E il presidente Usa Trump rilancia il suo ruolo: «Se non vedrò il presidente russo, non accadrà nulla». Le Ue conferma la nuove sanzioni per Mosca.

