La svolta di Vlodomir Zelensky: «Propongo una tregua, sono pronto a lavorare sotto la guida di Trump per la pace». La mossa del leader ucraino spiazza tutti, a partire dalla Ue, che vuole rilanciare con un piano in cinque punti da 800 miliardi per il riarmo europeo. La guerra dei dazi scatenata dal presidente americano (con le reazioni di Cina e Canada) fa affondare le Borse in tutto il mondo.

