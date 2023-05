Zelensky chiude ai negoziati 

Kiev. Il capo delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny invoca la benedizione divina e annuncia che «è il momento di riprenderci ciò che è nostro», in un video che fa intendere l'avvio della controffensiva di Kiev. Questo, nel giorno in cui il leader bielorusso e filo-Putin, Aleksandr Lukashenko, sarebbe stato ricoverato in ospedale a Mosca dopo un incontro proprio col presidente russo. Da giorni girano notizie non controllate su un avvelenamento del bielorusso.

Kiev. Il capo delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny invoca la benedizione divina e annuncia che «è il momento di riprenderci ciò che è nostro», in un video che fa intendere l'avvio della controffensiva di Kiev. Questo, nel giorno in cui il leader bielorusso e filo-Putin, Aleksandr Lukashenko, sarebbe stato ricoverato in ospedale a Mosca dopo un incontro proprio col presidente russo. Da giorni girano notizie non controllate su un avvelenamento del bielorusso.

«Nessuna tregua»

A Kiev, intanto, di dialogo con Mosca non si parla: «Non c'è forza che possa costringere la società ucraina e la leadership al governo a parlare con i russi oggi, finché le truppe russe sono sul nostro territorio», scandisce Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, cioè di Zelensky. Il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak parla di operazioni preliminari, il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza Oleksiy Danilov di «avvio imminente».

Le battaglie

Ieri esplosioni nel Berdyansk occupato dai russi. Altre nella zona di Nikolske (Mariupol): colpita l'area dell'acciaieria di Azovstal. La guerra sconfina a Belgorod: un drone danneggia uffici di Gazprom. Bombe a Shebekino: un morto, due adolescenti feriti. Attacchi nella Russia centrale: un drone su una raffineria a Tver.

Gli invasori si preparano

La Russia rafforza le difese nelle aree occupate. Per Kiev, prepara operazioni “false flag” per frenare la controffensiva. Una «provocazione coinvolgerà la centrale nucleare di Zaporizhzhia con una simulazione di incidente», accusano gli ucraini. Nel medesimo oblast, «i russi attuano una provocazione con armi chimiche in cui le vittime saranno i soldati dell'esercito di occupazione russo. Gli aggressori prevedono di utilizzare le tracce di danni causati da armi chimiche sui loro corpi come prove false contro l'Ucraina», la denuncia l'intelligence.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata