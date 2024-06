Zelensky chiede nuovi sistemi Patriot. Dall’Italia lo scudo Samp-T 

Berlino. Volodymyr Zelensky ha bisogno di almeno 7 sistemi Patriot, perché la chiave della guerra è nella difesa aerea. Ma a Berlino porta anche un altro messaggio: non esistono muri che non cadono. E anche Putin cadrà. Zelensky arriva nella capitale tedesca, blindata per la terza Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina. L’occasione in cui esponenti industriali, ministeri ed enti locali di oltre 60 nazioni s’incontrano per affrontare il compito - un’impresa che potrebbe arrivare a costare 500 miliardi di dollari - di ricostruire il Paese distrutto dai russi. In futuro, ma anche nel presente segnato dalle bombe: 135 quelle sganciate solo nelle ultime 24 ore, ha detto il presidente ucraino. Perché ricostruire vuol dire contribuire alla resistenza degli ucraini, a cui servono acqua potabile, elettricità, riscaldamento, medicine, trasporti.

Il leader di Kiev è tornato poi a insistere sulle necessità di chi sta in trincea: «I russi hanno un vantaggio nei cieli. E la soluzione è la difesa aerea. Ci servono almeno sette sistemi Patriot». Una richiesta, su cui Olaf Scholz lo ha spalleggiato: «Mi appello a tutti per il sostegno dell’Ucraina nella difesa aerea». Il cancelliere ha però mantenuto il punto sul rifiuto dell’invio di addestratori tedeschi in Ucraina. E la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ricordando che «l’Ucraina ha adempiuto a tutti i requisiti per iniziare le trattative per entrare nell’Ue».

Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha annunciato un pacchetto militare con i Samp-T, e aiuti da 140 milioni di euro: da investire su infrastrutture, ferrovie, salute, agricoltura e sminamento. Inoltre c’è stata la firma italiana sul memorandum d’intesa sul patronato di Odessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA