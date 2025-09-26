Zelensky chiede i Tomahawk  Il Cremlino: «Irresponsabili» 

Bruxelles. L’Unione Europea (e la Nato) accelerano sull’idea di un muro anti-drone proprio mentre si moltiplicano gli avvistamenti di velivoli senza pilota, sempre in Danimarca e Svezia, nei pressi di basi militari. Il commissario alla Difesa Andrius Kubilius, dalla Finlandia, ha presieduto una riunione con 9 Paesi dell’Ue, più l’Ucraina, per passare alla fase attuativa del piano, proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso programmatico a Strasburgo. «È una priorità, perché sui droni siamo scoperti e serve subito una rete di sensori di rilevamento, tracciamento e intercettazione», ha incalzato l’ex premier lituano Kubilius. Se da una parte ci si difende, dall’altra si pensa di andare all’attacco. Stando al britannico Telegraph, infatti, sono i missili da crociera Tomahawk le armi che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto in privato a Donald Trump per costringere il Cremlino a sedersi al tavolo dei negoziati. I Tomahawk hanno una gittata che va da 1.600 ai 2.500 chilometri e consentirebbero a Kiev di colpire il territorio russo nel profondo, con ben più forza di quanto non possano fare al momento le armi sviluppate in patria -- da qui il “consiglio” di Zelensky ai massimi funzionari di Mosca di cindividuare i rifugi antiaerei vicino al Cremlino.

Al momento non ci sono indicazioni che il tycoon abbia accettato. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha comunque liquidato l’uscita di Zelensky come «irresponsabile». Tornando alla muraglia anti-drone, l’idea è nata nei Baltici, guardando all’esperienza ucraina per neutralizzare le minacce di domani (ma anche di oggi, come dimostrano le cronache). Kubilius ha spiegato che il muro anti-drone è parte di un progetto più ampio, l’Eastern Flank Watch (Guardia del Fianco Est), «volto a proteggere l’intera Ue» che avrà una componente «terrestre» (ad esempio le trincee anti-carro), di «sicurezza marittima per il Mar Baltico e il Mar Nero» e «misure sullo spazio». Il tema verrà trattato al vertice informale dei leader Ue di Copenaghen ma, intanto, gli sherpa dei ministeri inizieranno il lavoro per progredire spediti. La Nato, in tutto questo, non sta a guardare e dal Quartier Generale fanno sapere che i primi sistemi di nuova generazione saranno dislocati già nelle prossime «settimane». Avere però un sistema integrato di allerta e risposta dalla Finlandia (che ha 1300 chilometri di confine con la Russia) al Mar Nero, è un'impresa monumentale, oltre che dispendiosa.

