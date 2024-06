Zelensky apre il summit «per la pace» 

Lucerna. La conferenza in Svizzera sull’Ucraina può costituire «il primo passo verso una pace giusta», come ha auspicato Volodymyr Zelensky, ma non è lecito aspettarsi qualcosa di più. Al summit sul Lago di Lucerna, che non contempla la presenza della Russia, pesa come un macigno l’assenza della Cina, ma anche di altri leader di Paesi che in questi due anni e mezzo di conflitto non si sono schierati apertamente contro il Cremlino: dal premier indiano Narendra Modi al presidente brasiliano Lula fino al leader turco Recep Tayyip Erdogan, mentre per l'Europa si registra la scontata mancata partecipazione del primo ministro ungherese Viktor Orban, amico dichiarato di Vladimir Putin.

Zelensky, nel promuovere la conferenza di Lucerna, ha ottenuto l'obiettivo di mettere intorno a un tavolo rappresentanti di un centinaio di Paesi. Gli alleati occidentali di lungo corso, ma soprattutto tanti Paesi africani e latinoamericani, fin qui restii a sostenere Kiev per non compromettere le relazioni con la Russia, e sui quali gli ucraini possono premere per convincerli ad un ruolo più attivo negli sforzi per far fermare le ostilità. Fino all’ultimo, in quest’ottica, Zelensky ha tentato di portare al tavolo anche Pechino, ma il più potente alleato di Mosca ha deciso di rifiutare. Il motivo è stato ribadito dal vice rappresentante cinese al Consiglio di sicurezza dell'Onu: il Dragone ritiene che Russia e Ucraina debbano «incontrarsi a metà strada avviare tempestivamente i colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco e la fine della guerra».

