Zelensky al Tg1: pochi mezzi, siamo in stallo 

Kiev. «Per quanto riguarda la guerra sul terreno c’è stallo. È un dato di fatto. Perché? Perché è mancato qualcosa. Ci sono stati ritardi negli equipaggiamenti e i ritardi significano errori. Noi combattiamo contro terroristi che hanno uno dei più grandi eserciti del mondo servono mezzi tecnici moderni». Mancano pochi giorni al secondo anniversario della guerra in Ucraina e il presidente Volodymyr Zelensky descrive così, in una intervista al Tg1, la situazione sul campo. E ribadisce la necessità del sostegno - dell’Italia, dell’Europa, degli Usa - rimarcando: «Putin potrebbe arrivare fino a voi». Proprio a causa di questo stallo nella controffensiva si rincorrono indiscrezioni sulla possibile sostituzione del capo delle forze armate, Valery Zaluzhny. Il presidente ucraino, interpellato sulla questione, non conferma e non smentisce ma al Tg1 spiega: «Sicuramente un reset, un nuovo inizio è necessario. Sto riflettendo a questo ricambio».

RIPRODUZIONE RISERVATA