Zelensky al G7, sì di Biden ai caccia 

A sorpresa il presidente ucraino, dato giovedì dal premier nipponico Fumio Kishida presente al summit solo in videoconferenza, sarà invece questa sera a Hiroshima, in arrivo da Gedda dove ha parlato al summit della Lega Araba su invito del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Un passaggio, quest’ultimo, non scontato e importante visti i buoni legami che gran parte del mondo arabo ha con il presidente Vladimir Putin. «Sfortunatamente nel mondo e anche fra voi ci sono alcuni che hanno chiuso gli occhi di fronte a queste annessioni illegittime», ha detto Zelensky alla platea, chiedendo ai leader presenti di «guardare con onestà» al conflitto.

Hiroshima. La Russia deve finire «la sua aggressione in corso e ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e i suoi equipaggiamenti militari dall’intero territorio dell’Ucraina». Il messaggio lanciato da Joe Biden e dai leader del G7 all’indirizzo del Cremlino è netto e la sequenza degli avverbi lascia pochi dubbi interpretativi, a tracciare il miglior viatico per la presenza di persona di Volodymyr Zelensky al summit dei Sette Grandi di Hiroshima, insieme allo scenario a lungo atteso sull’addestramento per i caccia militari di quarta generazione, inclusi i caccia F-16. Dalle discussioni dalla prima giornata di lavori è emersa l’unità «sul pieno sostegno all’Ucraina fino a quando ce ne sarà bisogno», ha detto in serata il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Perché, ha chiarito il testo della dichiarazione tematica approvata dai leader sulla guerra della Federazione russa, l’aggressione di Mosca «costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell’Onu».

La visita

La riunione

Il sostegno incassato dal presidente ucraino a Hiroshima è di ben più ampia portata: il G7 ha concordato nuove sanzioni e linee rosse per «fiaccare la macchina da guerra della Russia», prendendo di mira «il commercio e l’uso di diamanti estratti, lavorati o prodotti in Russia», insieme all'impegno con i partner chiave «al fine di garantire l’efficacia dell’attuazione di misure restrittive coordinate, anche attraverso tecnologie di tracciamento».

Biden ha informato i leader del G7 che gli Usa sosterranno uno sforzo congiunto con alleati e partner per addestrare i piloti ucraini su velivoli di quarta generazione, compresi gli F-16. Un alto funzionario dell’amministrazione americana ha precisato che la formazione non dovrebbe svolgersi negli Stati Uniti, ma probabilmente tutta in Europa anche con il coinvolgimento di militari statunitensi.

Ci vorranno mesi per completare le varie fasi, ma l’annuncio è sufficiente per esercitare ulteriore pressione su Mosca. Biden, insieme alla first lady Jill, è stato accolto dal premier nipponico Fumio Kishida e dalla consorte Yuko, raggiungendo gli altri leader - inclusa la premier Giorgia Meloni - in quello che è stato l’evento ufficiale che ha aperto il summit.

