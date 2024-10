Zelensky a Ue e Nato: «Aiutateci contro Putin» 

BRUXELLES. Zelensky bussa nuovamente alle porte dell’Occidente. Prima al Consiglio Europeo, dove ha incontrato i 27 leader, poi al quartier generale della Nato, dove si è rivolto ai 32 ministri della Difesa alleati, oltre che al segretario generale Mark Rutte, già suo fan. Al centro del tour c’è il piano della vittoria. I big del formato Quint - Usa, Regno Unito, Francia, Germania e Italia - avevano già ricevuto delle anticipazioni, ma ora la missione è completa. «L’invito ad entrare nella Nato - ha detto il presidente ucraino - ci rafforzerebbe, anche diplomaticamente, per questo è il primo punto del piano». Ma servono «urgentemente» armi per respingere i russi, compresi i missili a lungo raggio. Al Consiglio Europeo Zelensky ha chiesto di chiudere in fretta la questione del prestito da 50 miliardi di dollari, alludendo al blocco di Viktor Orban. L’altra pecora nera, lo slovacco Robert Fico, ha invece sostenuto che l’ingresso di Kiev nella Nato arriverebbe «ad un costo». Quanto alle armi a lungo raggio i bilaterali con Biden, Starmer, Macron, Scholz e Meloni sono stati organizzati appositamente. «Ho ricevuto segnali positivi ma le capitali vogliono essere d’accordo tra loro prima di dare l’ok, e naturalmente speriamo nel ruolo decisivo degli Stati Uniti», ha confidato. Kiev non si aspetta una risposta prima delle elezioni americane, ma dopo sì.

RIPRODUZIONE RISERVATA