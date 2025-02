Zelensky a Putin: «Noi siamo pronti allo scambio di terre»  

Kiev . A meno di due settimane dal terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, la soluzione sembra avvicinarsi ma non chiarirsi. In attesa di un tavolo negoziale, Volodymyr Zelensky continua la sua instancabile offensiva diplomatica dicendosi disponibile a uno scambio di territori diretto con Mosca e aprendo la porta degli affari a Donald Trump, dalle terre rare alla ricostruzione, ma invocando l’indispensabile ruolo americano nelle garanzie di sicurezza. «Scambieremo un territorio con un altro», ha detto, confermando di voler usare la parte occupata nella regione russa di Kursk come merce di scambio. Ha sottolineato che l’Europa da sola non basta: «Senza l’America non ci sono garanzie di sicurezza». Gli Usa alzano il tiro con l’Ucraina, ventilando che «un giorno potrebbe essere russa» e pretendendo che Kiev ripaghi gli aiuti americani. Trump: «Hanno terreni di enorme valore in termini di terre rare, di petrolio e gas, in termini di altre cose. Voglio l’equivalente, 500 miliardi di dollari di terre rare, e hanno sostanzialmente accettato, quindi almeno non ci sentiamo stupidi». Zelensky gli ha già promesso contratti per lo sfruttamento delle terre rare e altre preziose riserve minerarie in cambio di una garanzia di protezione.

