Zelensky a Londra «Missili e droni per la difesa aerea» 

Kiev . Carri armati, missili, droni a lungo raggio. E soprattutto qualche spiraglio sugli agognati caccia occidentali. Volodymyr Zelensky chiude il suo tour europeo twittando tutta la sua soddisfazione dall'aereo che lo riporta verso casa: «Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna. Torniamo con nuovi pacchetti di difesa. Più armi nuove e potenti per la prima linea, più protezione per il nostro popolo dal terrore russo, più sostegno», scrive il leader ucraino. «In tutti gli incontri abbiamo discusso della nostra formula di pace, e ora c'è più disponibilità da parte dei nostri partner a seguirla, più sostegno alla nostra adesione all'Ue, più comprensione sul fatto che l'ingresso dell'Ucraina nella Nato sia inevitabile».

L’avviso dal Cremlino

L'ultima tappa è stata quella di ieri a Londra. Dall'amico britannico Sunak - che lo ha paragonato nientemeno che a Winston Churchill - Zelensky ha incassato l'impegno alla fornitura di altre centinaia di missili di difesa aerea e «nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 chilometri». Oltre che l'avvio, già da quest'estate, dell'addestramento dei suoi piloti sugli F16. Armi che «porteranno solo ulteriori devastazioni», le ha liquidate il Cremlino, che deve mandare giù le ennesime esplosioni nel territorio occupato di Lugansk, dove il sedicente ministro dell'Interno filorusso della regione, Igor Kornet, è rimasto «gravemente ferito» in un attentato dal barbiere nel centro città.

Sul campo di battaglia

Fondamentale per Zelensky si è rivelata la sponda del premier Sunak per la creazione della «coalizione per i jet» da fornire all'Ucraina. «Ma dobbiamo lavorarci ancora un po'», ha spiegato il leader ucraino. Intanto Londra addestrerà i piloti. Il premier britannico ha lanciato un appello globale agli alleati occidentali per sostenere militarmente l'Ucraina «in questo momento cruciale». Il riferimento è alla controffensiva, sulla quale Zelensky continua a non sbottonarsi ribadendo che ci vorrà altro tempo prima del suo avvio. Anche se al fronte di Bakhmut la storia sembra diversa: l'esercito ucraino ha rivendicato di aver ripreso fino a 2 chilometri quadrati negli ultimi due giorni. Nel frattempo i russi si preparano: a Mariupol ci sono fortificazioni in città e nei villaggi vicini e, secondo l'intelligence di Kiev, 152mila soldati russi restano nei territori occupati di Kherson e Zaporizhzhia. Con la mediazione del Vaticano sgonfiata dallo stesso Zelensky (che pure ha definito «abbastanza incoraggiante» il colloquio con il Papa), gli occhi sono puntati sulla missione in Europa dell'inviato cinese Li Hui, che da oggi sarà prima a Kiev e poi a Mosca - passando per Polonia, Francia e Germania - negli sforzi di Pechino per trovare una soluzione alla crisi.