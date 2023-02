Zelensky a Londra: «Dateci aerei» 

Una premessa accompagnata dalle ovazioni tributategli da deputati e lord di tutti i partiti. Quindi la sollecitazione - indirizzata all'Occidente - a fare un passo ulteriore per affrettare il cammino verso un traguardo evocato come certo: «la vittoria» sul campo «quest'anno». «Io vi domando, e domando al mondo, aerei da combattimento per l'Ucraina, ali per la libertà», ha detto Zelensky, barba incolta e maglione militare, prima di presentarsi in questa tenuta pure di fronte a re Carlo III.

Il presidente ucraino ha scelto Londra – prima di proseguire per Parigi per un trilaterale con i leader di Francia e Germania, e oggi per Bruxelles in veste di ospite d'onore di un Consiglio Europeo straordinario - come prima meta di questo viaggio, il secondo in assoluto dallo scoppio dello ostilità, dopo la visita lampo del 21 dicembre alla superpotenza Usa. Non un caso, piuttosto un riconoscimento del ruolo svolto dal governo di Rishi Sunak, ma soprattutto dall'ex premier Boris Johnson, per tenere unito il fronte degli alleati occidentali di Kiev. «Sono qui per dirvi grazie a nome dei coraggiosi, degli eroi che combattono in trincea per ripristinare la sovranità dell'Ucraina sui suoi territori», ha esordito Zelensky intervenendo dinanzi al Parlamento del Regno al gran completo - dopo essere stato accolto da Sunak al numero 10 di Downing Street e prima di una calorosa udienza a Buckingham Palace.

Londra . «Date ali alla libertà». Le parole del primo tour europeo di Volodymyr Zelensky dall'inizio della sanguinosa invasione russa dell'Ucraina di quasi un anno fa segnano una richiesta forte e chiara di accelerazione dell'escalation di forniture belliche a Kiev, sotto forma di «aerei da combattimento» invocati come arma cruciale per «sconfiggere la Russia».

Il fronte compatto

Sollecitazione accorata

«L’esempio di Boris»

In cambio la promessa è quella di «ripagare» gli alleati «con la vittoria» su Vladimir Putin, additato come «il male», come futuro imputato «con i propri sodali» di una corte di giustizia internazionale ad hoc e come leader di un Paese condannato a pagare in avvenire i costi «dell'occupazione atroce e del terrorismo missilistico». «Sappiamo che la Russia perderà e sappiamo che la nostra vittoria cambierà il mondo». Di qui l'invito a Sunak - apripista sul via libera ai carri armati pesanti europei a Kiev - a seguire fino in fondo l'esempio di Johnson, l'amico «Boris».

Spiragli parziali

Invito ribadito poi nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro in carica tenuta di fronte a uno dei moderni tank Challager-2 (che Londra conta di consegnare a Kiev per fine marzo) in una base del Dorset dove i britannici già addestrano da tempo militari ucraini. L'appello è esplicito: non servono più soltanto armi difensive, ma strumenti («missili a lungo raggio» compresi). Richieste che Zelensky ha esteso in serata a Emmanuel Macron e Olaf Scholz, e farà oggi a Bruxelles con l'intera platea dei leader Ue, Giorgia Meloni inclusa. Gli spiragli - almeno sulla questione della fornitura dei cacciabombardieri, che significherebbe sfiorare l'orizzonte di uno scontro diretto fra Nato e Russia - sono al massimo parziali. Con la Germania che si limita a glissare, e il Regno Unito che, per bocca di Sunak, si spinge ad oggi ad assicurare genericamente di «non escludere nulla dal tavolo».

