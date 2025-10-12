VaiOnline
Ucraina.
13 ottobre 2025 alle 00:37

Zelensky a Francia e America: dateci missili 

Kiev. Gli occhi della comunità internazionale in queste ore sono puntati sul Medio Oriente, ma Volodymyr Zelensky prova a tenere alta l’attenzione degli alleati anche sulla sua guerra. Il leader ucraino ha sentito per la seconda volta in due giorni Donald Trump e ha parlato con Emmanuel Macron. La richiesta, pressante, è sempre quella: più sistemi di difesa antiaerea e più missili, con un’attenzione particolare ai vettori di lungo raggio, per contrastare l’offensiva russa.

L’obiettivo di Kiev è sfruttare l’onda emotiva dell’inquilino della Casa Bianca, che sembra essersi stancato delle promesse di pace non mantenute da Vladimir Putin. L’ultimo indizio in questa direzione lo fornisce il Financial Times: gli ucraini hanno ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe. «Ho appena parlato con Potus» e «anche questa conversazione è stata molto produttiva», ha fatto sapere Zelensky sui social. In questa occasione sono state approfondite le questioni sollevate nel colloquio delle 24 ore precedenti, ha aggiunto. A partire dal «rafforzamento delle nostre capacità nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio». Sulla linea Washington-Kiev, quindi, sarebbe stata approfondita l’apertura di Trump all’invio di missili Tomahawk, con una gittata di circa 2500 chilometri e capaci di moltiplicare le opzioni di attacco ucraine.

