Zelensky a Davos: 2024 decisivo per sconfiggere la Russia 

Davos. Il 2024 «deve essere l’anno decisivo» per sconfiggere la Russia. Per questo, «dobbiamo ottenere una superiorità aerea» come nel Mar Nero: «Possiamo farlo, i partner sanno ciò di cui abbiamo bisogno e quali quantità». Volodymyr Zelensky prova a suonare la carica contro il «predatore Putin» al Forum economico di Davos di fronte alla stanchezza della cavalleria occidentale alla vigilia del terzo anno di conflitto in Ucraina. E lo fa con un discorso che risponde indirettamente ai dubbi degli alleati sulla tenuta della resistenza di Kiev, criticando i tentennamenti occidentali sul sostegno militare nella guerra. Ma da Mosca arriva fulminea la replica dello zar: «È impossibile» che la Russia accetti di ritirarsi dai territori conquistati in Ucraina. E se il conflitto proseguirà, Kiev «potrebbe subire un colpo irreparabile», ha minacciato il leader russo dopo aver decretato il «fallimento completo e assoluto della cosiddetta controffensiva» ucraina, mentre l’iniziativa sul terreno è «nelle mani delle forze armate russe».

Senza mezzi termini, il capo del Cremlino ha definito «imbecilli» gli ucraini per aver rinunciato a negoziare con Mosca la fine della guerra, sponsorizzando invece una formula di pace che prevede «condizioni proibitive» per la Russia, prima tra tutte il ripristino dei confini del 1991. Ma l’Ucraina di Zelensky non vuole dialogare con un uomo che «incarna la guerra» e di certo «non cambierà». E non è disposta a rinunciare alla propria battaglia per liberare il Paese. Perché Putin non si accontenterà di un conflitto congelato, che inevitabilmente «si riaccenderà», secondo Zelensky, che lancia così un monito ai partner, chiede agli alleati più sanzioni alla Russia e riceve rassicurazioni che il sostegno arriverà.

