Zelensky a Bucha a un anno dall’orrore E sale la tensione 

Bucha. «Quando Bucha è stata liberata, abbiamo visto il diavolo. L'atroce verità su ciò che stava accadendo è stata rivelata al mondo. Non dimenticheremo mai le vittime di questa guerra e assicureremo alla giustizia tutti gli assassini russi». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a Bucha nell'anniversario della liberazione della città-simbolo dell'orrore, che ricorda con un dolore composto le atrocità di quei giorni. E ribadisce la sua fermezza nell'esigere che giustizia sia fatta per l’Ucraina. Bucha deve diventare «un simbolo di giustizia», ha detto Zelensky, «ogni assassino russo sia giudicato. Il mondo ha bisogno di un meccanismo efficace per punire i colpevoli del principale crimine di aggressione, che apre la porta a tutti i mali di tale guerra».

Lo spettro della guerra nucleare, già agitato dal ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, è evocato intanto dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo il quale il pericolo di un’escalation può essere scongiurato solo con una «tregua immediata in Ucraina e l'avvio di negoziati senza precondizioni». L'appello lanciato dal più fedele alleato di Mosca può far pensare che le sue parole siano state ispirate proprio da Putin. Subito dopo il Cremlino ha raffreddato gli entusiasmi: «Per la Russia non cambia nulla e l'operazione militare speciale continua». Ma il portavoce, Dmitry Peskov, ha ammesso che «anche questa questione sarà affrontata» in colloqui in programma tra Putin e Lukashenko la prossima settimana. Dovrebbe essere discusso anche il dossier del dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia, annunciato da Putin. Ma Minsk, avverte Lukashenko, è disponibile «se necessario» a ricevere testate strategiche (quelle che possono raggiungere gli Usa) ed è pronta a farne uso se «c'è una minaccia di distruzione del Paese». Ma poi aggiunge: «Russia e Ucraina capiscono che non possono cercare una vittoria a tutti i costi, quindi propongo una tregua senza spostamenti militari».

