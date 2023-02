Zelensky a Berlino: «La Russia rivuole il muro» 

«La cultura può parlare contro il male o fare silenzio, la Berlinale ha fatto una scelta. Ci sono migliaia di chilometri tra di noi, ma siamo fianco a fianco, non c'è un muro tra di noi». Con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto, in diretta video, il Festival del Cinema di Berlino.

«Wim Wenders abbatté il muro di Berlino prima che cadesse», con gli angeli de “Il cielo sopra Berlino”, ha detto Zelensky, aggiungendo che «oggi la Russia vuole costruire un muro in Ucraina, tra noi e l'Europa», tra la civiltà e tirannia, tra la libertà e la tirannia. Ma l'Ucraina resisterà e protegge la stessa Europa, ha detto Zelensky.

Il collegamento con Zelensky è stato accolto da un lungo applauso dell sala, tutti in piedi. Tra il pubblico anche il vice cancelliere e ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, così come il ministro dell'Interno, Nancy Faeser. Zelensky è apparso dopo un'introduzione dell'attore e regista Sean Penn, la cui opera “Superpower”, fuori concorso al Festival, racconta la guerra in Ucraina e l'esperienza dello stesso presidente. Zelensky ha detto che «dove prima a Berlino c'era un muro e il vuoto, ora la vita cresce», oggi con uno «stesso muro» la Russia vuole dividere l'Ucraina «dalla sua scelta, dal suo futuro», con un muro «tra la libertà e la schiavitù, tra diritto di vivere e gli attacchi missilistici, tra il progresso e le macerie che la Russia lascia dietro di sé». Secondo il presidente ucraino, cultura e cinema non possono stare fuori dalla politica quando ci sono «crimini di massa, omicidi, terrore, il desiderio di distruggere altre culture», come sta facendo la Russia. Zelensky ha continuato dicendo che nella «lotta dell'umanità contro il male ci sono sempre due vie: verità e propaganda» e che la seconda alla fine non può vincere. Il presidente ucraino ha poi ringraziato la Berlinale per il sostegno, che «non è una formalità», e perché ha scelto di rappresentare quest'anno la spilla con l'orso della manifestazione con i colori dell'Ucraina. L'Ucraina è una fortezza della libertà, che protegge se stessa e l'Europa, «e non può cadere, e vincerà», ha poi concluso Zelensky.

L’Italia in gara

All'Italia non va poi così male alla Berlinale: un film in concorso, girato tra Europa e Africa, come “Disco Boy” di Giacomo Abbruzzese sui 18 in corsa per l'Orso d'oro e ancora nella sezione Berlinale Special “Laggiù qualcuno mi ama”, docu-film di Mario Martone omaggio a Massimo Troisi e poi il thriller “L’ultima notte d’Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. E ancora: “Le mura di Bergamo” che racconta la tragedia della pandemia Covid nella città lombarda e, a Generation Plus, “Le proprietà dei metalli” di Antonio Bigini, infine l'opera di animazione “Mary e lo spirito di mezzanotte” di Enzo d'Alò.