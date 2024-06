Zedda va di corsa: la Giunta il prima possibile 

Alle 20.45 quando termina l’incontro tra Massimo Zedda e le forze politiche di maggioranza, all’uscita della sede del Pd in via Emilia solo sorrisi e facce rilassate. L’appuntamento era il primo convocato dal sindaco per cominciare a dialogare con i partiti dopo la vittoria elettorale di lunedì scorso. Ufficialmente, ieri, non era in discussione la formazione della nuova Giunta: niente liste di partiti, quindi, nessuna da casella da sistemare, insomma. Tutto si definirà negli incontri bilaterali che il sindaco comincerà convocare la prossima settimana, che si concluderanno con un’assemblea pubblica con i cagliaritani. Si saprà più avanti, quindi.

Quel che si sa già, però, è che Massimo Zedda non è disposto a cambiare idea sul progetto di costruire una Giunta di «alto profilo». L’ampia investitura ricevuta con il voto della settimana scorsa (il sindaco che supera le “sue” liste di quasi tremila voti) gli dà la forza negoziale per tirare dritto. Forte di quel risultato, Zedda ha la capacità di muoversi con disinvoltura nei futuri vertici con gli alleati, indicando almeno due assessori in “quota sindaco”. E in nome della «responsabilità», nessuno alzerà barricate. Ovviamente l’istruzione della pratica è soltanto all’inizio. I partiti sanno che alla fine per la formazione della nuova Giunta verrà utilizzato, molto probabilmente, lo stesso metodo con cui è stata costruita la Giunta regionale, meno di tre mesi fa: cioè, in virtù del risultato elettorale, tre assessori al Pd e ai Progressisti, uno ad Alleanza Verdi. E, per il momento, tutti gli altri fuori: soprattutto M5S e Sinistra futura (che hanno eletto due consiglieri), mentre per Cagliari avanti e Orizzonte Comune, ciascuno con un consigliere a Palazzo Bacaredda, la partita non dovrebbe nemmeno aprirsi.

Il Consiglio

In attesa della Giunta, alla fine della prossima settimana l’ufficio elettorale centrale provvederà (forse) alla proclamazione degli eletti in Consiglio. Età media: 52 anni. Donne: 41%. Eccoli, i due numeri che descrivono la nuova assemblea di Palazzo Bacaredda: più anziana rispetto a quella uscente, ma con maggiore presenza femminile (più del 10% in più rispetto a cinque anni fa).

Il più anziano, anagraficamente (74 anni), e politicamente (23 anni di fila in Consiglio), è l’ex assessore alla Viabilità Alessio Mereu (FdI). Entrato la prima volta nel 2001, da quel momento non è mai uscito. «Questa rielezione non era scontata», dice, «credo che abbia pagato la coerenza. Oggi torno in Consiglio all’opposizione, metterò la mia esperienza al servizio della città».

Quasi in una sfida generazionale, 42 anni di differenza, Giovanni Porrà (32 anni) è invece il più giovane consigliere. Eletto in una lista civica a sostegno di Massimo Zedda, Cagliari avanti, un movimento nato a Carbonia per volontà dell’ex consigliere regionale del Psd’Az Fabio Usai, è alla prima esperienza politica: «Essere giovani dà una prospettiva più ampia, l’obiettivo è costruire una città che deve ripartire dalla valorizzazione di quel senso di comunità che si è perso negli ultimi anni. Sono alla prima esperienza, so che bisogna studiare per rappresentare gli obiettivi che abbiamo e che sono condivisi con l’idea di città proposta dal sindaco».

In mezzo, non per età anagrafica me per esperienza politica c’è Nando Sechi: 63 anni, alla terza esperienza in Consiglio. Accanto a Massimo Zedda fino al 2018, quando è stato sfiduciato da assessore alle Politiche sociali, nel 2019 non è stato rieletto (col Psd’Az) e oggi torna a Palazzo Bacaredda tra i banchi dell’opposizione con Anima Sardegna (il movimento di Alessandra Zedda). «Sulle politiche sociali avrò un occhio di riguardo, naturalmente. Ma ci sono partite che per il bene della città bisogna condurre insieme, maggioranza e opposizione». Per esempio? «Il nuovo stadio, serve unità». ( ma. mad. )

