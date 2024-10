Zedda: «Riapriamo alcuni luoghi storici 365 giorni all’anno» 

Sul gradino più alto di questa specialissima classifica dove vincono tutti sale la casa Massonica: con 3558 presenze, i due piani del palazzo nobiliare dove si trovano grandi saloni collegati da un pregevole scalone è il sito più visitato. «Monumenti aperti si conferma un’iniziativa di successo. Per due giorni tanti siti, monumenti e musei sono stati resi fruibili e ogni anno se ne aggiungono di nuovi. Il fatto che siano raccontati da operatori, associazioni e giovani volontari, grazie al coinvolgimento degli istituti scolastici, rende questa manifestazione ancor più coinvolgente», spiega Massimo Zedda. «La nostra amministrazione si è data l’obiettivo di riaprire diversi luoghi storici non solo in occasione di Monumenti Aperti: l’Anfiteatro, le torri e la Villa di Tigellio, giusto per citare alcuni esempi», aggiunge.

Il concetto lo ribadisce l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe: «Il tempo passa ma Monumenti Aperti non manifesta segni di stanchezza. Al contrario c’è tanta voglia di riscoprire le bellezze della città con l’accompagnamento dei giovani che anche quest’anno hanno raccontato la storia dei siti. Sull’onda dell’ennesimo successo l’obiettivo del Comune è rendere visitabili tutti i monumenti tutto l’anno e riaprire al più presto quelli chiusi». (ma. mad.)

