Zedda, operazione Ritorno «Di nuovo in campo per Cagliari» 

Il rischio è farsi fregare dalle emozioni, dai ricordi di gloria, e Massimo Zedda lo sa. L’espressione è ancora quella del ragazzino che conosceva tutta Cagliari e fece saltare il banco dei big, ma c’è qualche capello bianco che nel 2010, all’epoca della prima discesa in campo, era impensabile. E anche tra i compagni di strada, riuniti qui in piazza Galilei come allora nel covo di via Puccini o nei comizi in città, molti nomi sono gli stessi ma corrispondono a volti trasformati: i ventenni di allora adesso tengono famiglia, qualche militante ha guadagnato la via della pensione.

Il tempo è passato

Pure Cagliari, secondo Zedda, ha un po’ di rughe in più. E allora vuole pensarci ancora lui, insieme al gruppo che l’ha sempre sostenuto e continua a circondarlo di affetto ed entusiasmo. Come da indiscrezioni della vigilia, l’assemblea convocata dai Progressisti per parlare della città diventa l’avvio della nuova corsa dell’ex sindaco verso la fascia tricolore. «Questa è la città che amo», dice lui sorvolando sul rischio di paragoni imbarazzanti, «la sento mia. Molti mi chiedono di riprovarci, ho deciso di accettare».

In realtà, si affretta a precisare, non si tratta di una candidatura ma di «una disponibilità»: Zedda conosce la grammatica della politica e non vuole porsi con prepotenza. «Se nella coalizione verranno proposti altri candidati, ben vengano le primarie», dice. La sua avventura a Cagliari era iniziata proprio così, tredici anni fa, come ricordano – dopo l’introduzione del consigliere comunale Matteo Massa – gli interventi di Francesco Agus e Francesca Ghirra.

Il primo tradisce persino un attimo di commozione ripensando alla stagione 2010-2011, ma ha ben chiara la differenza col momento attuale: «Nessuno pensava in quel caso che Massimo potesse fare il sindaco, tranne lui. E ci trascinò alla vittoria. Ora è il contrario: non c’è strada, non c’è bar in cui non ci chiedano il ritorno di Zedda». Ghirra riferisce la stessa esperienza: «È una domanda ricorrente. In questa piazza ci ritroviamo spesso a raccontare i problemi di una città abbandonata a se stessa: è il momento di dire cosa vogliamo fare per completare quel percorso. Con lo stesso entusiasmo – garantisce la deputata – di quando giravamo con le magliette rosse e la scritta “Adesso tocca a noi”, e i grandi avversari ci guardavano con sufficienza».

La concorrenza

Va detta una cosa: pur aprendo all’ipotesi primarie, Massimo Zedda dà l’idea di sentirsi già in corsa. Ripete che «questa campagna elettorale inizia a ottobre e finirà a giugno», e si capisce che non teme di dover cedere il passo ad altri. Però chissà, tutto può accadere, in un campo largo come l’alleanza centrosinistra-5Stelle, tutt’altro che risoluta nella scelta delle leadership.

È probabile che la melina al tavolo regionale sia tra le cause dell’accelerazione dei Progressisti su Cagliari: sono loro che avevano chiesto alla coalizione di scegliere insieme i candidati per la Regione e per i due grandi Comuni che andranno al voto nel 2024 (c’è anche Sassari), ma nessuno gli ha dato retta. La «disponibilità» di Zedda impedisce ora che per il capoluogo si determini lo stesso stallo: il nome dell’ex sindaco è molto forte, difficile chiedergli semplicemente un passo indietro. Le primarie sembrerebbero quindi l’unico metodo per risolvere eventuali dissensi.

Le prime reazioni dagli altri partiti sono comunque di rispettosa prudenza: il segretario del Pd Piero Comandini ha fatto sapere che avrebbe disertato piazza Galilei solo perché impegnato in un’iniziativa in via Emilia, ma c’era comunque qualche osservatore del partito. È comparso anche Renato Soru, oltre a figure come gli ex senatori Luciano Uras (padrone di casa) e Gianni Marilotti, il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, l’ex manager di Abbanoa Abramo Garau, vari assessori della Giunta Zedda.

Il “quasi candidato” comunque evita ogni polemica e ripropone la teoria del tridente (i candidati per le tre grandi elezioni, appunto), motivandola col fatto che «questa campagna elettorale consentirà di costruire un programma regionale che aiuti anche a trovare soluzioni ai problemi delle grandi aree urbane».

Per quanto riguarda Cagliari, «non perderemo troppo tempo a dire cosa non ha fatto il centrodestra, e neppure a ricordare quello che abbiamo fatto noi», avverte Zedda, individuando lucidamente la trappola della nostalgia. «A noi non compete la protesta, ma il compito di proporre soluzioni ai problemi per restituire slancio a questa città che ha perso smalto. Non volgeremo lo sguardo al passato, ma al futuro». L’ex ragazzino si è rimesso a correre, ora aspetta di vedere chi correrà insieme a lui.

