Zedda, nuovo inizio: il sindaco convoca i cittadini in piazza 

Lo aveva promesso in campagna elettorale. Lo aveva ribadito appena eletto sindaco. «Coinvolgeremo costantemente le cittadine e i cittadini per spiegare quello che stiamo facendo e quello che faremo». Detto, fatto. Massimo Zedda dà vita al nuovo metodo di governo della città e per oggi pomeriggio convoca un’assemblea pubblica. L’appuntamento è in piazza Galilei alle 18.30. Un incontro aperto a tutti, ai cittadini, ai consiglieri comunali e regionali, ai politici per illustrare le priorità, le cose già fatte, spiegare le azioni da mettere in campo. E, in questa occasione, informare la città sui criteri adottati per la formazione della Giunta che presenterà lunedì in aula a Palazzo Bacaredda. «Il dialogo e l’incontro con le cittadine i cittadini sono aspetti fondanti del governo della città», scrive in un post sui social. Per questo, tenuto conto che il primo Consiglio comunale si riunirà lunedì, ha deciso di far precedere la seduta di insediamento da un’assemblea pubblica, in cui «raccontare le prime azioni intraprese dal Comune, il metodo di governo e i criteri di selezione della Giunta». ( ma. mad. )

