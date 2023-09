Zedda: «Non abbiamo già vinto, sondaggio per scegliere il leader» 

Massimo Zedda, ci spiega come si fa a diventare candidato governatore del centrosinistra? Perché stavolta nessuno riesce a imporsi.

«Beh, le condizioni in cui io fui candidato nel 2019 erano oggettivamente molto diverse. Non c’erano ancora tutti i problemi che si sono presentati poi: la pandemia, la guerra, la crisi economica, la devastazione della sanità. Il vero guaio era che dovevamo inventarci le liste».

Perché mai?

«Non c’erano partiti organizzati, e mentre la mia candidatura era data vincente negli scontri diretti (ho ancora i sondaggi), se si allargava la rilevazione alle coalizioni eravamo sistematicamente perdenti. Credo che ora sia urgente fare un sondaggio serio per capire chi può essere il candidato o la candidata migliore».

La parabola dell’ex sindaco ragazzino, sceso in campo alle Regionali (partendo dal Comune di Cagliari) per trainare un centrosinistra logorato dagli anni di governo, può insegnare qualcosa all’odierno campo largo, che a poche settimane dal via alla campagna elettorale non sa a chi affidarsi. Un nome valido non basta, se l’alleanza è debole; ma è anche vero che chi vuole arrivare a Villa Devoto deve portare qualcosa in più, come consenso, rispetto alle liste. «La Giunta uscente – riprende il consigliere regionale dei Progressisti – è stata la peggiore della storia autonomistica. Però nessuno pensi che, chiunque sia il candidato, abbia già vinto».

Se davvero il centrodestra ha governato così male, dovreste vincere a mani basse.

«Il rischio è che il nostro candidato debba scontrarsi col Governo nazionale, come a me capitò di dover fare una campagna elettorale contro Salvini. E la luna di miele di Giorgia Meloni non è ancora finita. Serve un’idea chiara del futuro della Sardegna e un programma impostato su pochi punti essenziali».

Quali?

«Anzitutto sanità, trasporti e istruzione. Poi serve una politica per lo sviluppo, che comprenda la salvaguardia dell’ambiente. Una delle colpe maggiori della Giunta Solinas è che cinque anni fa c’erano in cassa 79 milioni di risorse non spese, ora siamo arrivati a tre miliardi. Soldi che dovevano aiutare le imprese e l’occupazione».

Si vota tra 5-6 mesi, su programma e candidato siete già in ritardo.

«A dire il vero abbiamo iniziato a ragionare già nell’incontro tra centrosinistra e M5S del 7 luglio 2022, e da allora non è che non si sia lavorato. Ora vedo che il tavolo della coalizione ha deciso di accelerare su programmi e liste».

Ma il candidato governatore come lo sceglierete? Primarie o no?

«Non potrei mai essere contro le primarie, senza le quali non sarei mai diventato sindaco. Ma non è l’unico metodo. E anche se le facessimo, bisognerebbe comunque fare prima il sondaggio di cui le dicevo».

Per vedere quale nome riscuote più consenso?

«Non solo sui nomi. Interrogare gli elettori sardi ci aiuterebbe anche a capire meglio quali sono le priorità per loro, cosa non hanno apprezzato dell’azione del centrodestra».

Possibile che finora non l’abbia fatto nessuno?

«Mi risulta che sia stata condotta una rilevazione del M5S, ma solo tra i loro elettori».

A proposito del M5S. Il loro netto no alle primarie complica le cose?

«È una loro opinione, legittima, poi vedremo. Abbiamo chiesto che loro portassero al tavolo una rosa di nomi».

In realtà sembra che il loro nome sia solo uno, Alessandra Todde.

«A maggior ragione, allora, dovremo pur verificare prima se il loro nome ci fa vincere, no? Vale anche per il Pd e per tutti i partiti, tastare il polso dell’elettorato può consentirgli magari di dire, a un eventuale aspirante candidato: abbiamo lavorato sul tuo nome ma rischia di essere perdente».

Lei chi vedrebbe bene, come leader?

«Non ho un nome in testa, mi creda. Anche perché non c’è in giro nessuno che si imponga indiscutibilmente. Ho però in mente un profilo ideale».

E com’è?

«Penso che serva qualcuno già pienamente consapevole dei problemi da affrontare».

Finirà che decideranno tutto a Roma, magari con un accordo Conte-Schlein?

«Secondo me, la procedura che sto proponendo evita anche scelte calate dall’alto. Poi c’è un altro tema rilevante: per presentarci in modo davvero credibile, dovremmo proporre una soluzione allargata a tutte le scadenze elettorali del 2024. Ci serve un attacco con tre punte: i candidati per la Regione e per i Comuni di Cagliari e Sassari».

C’è il sospetto che voi Progressisti lo chiediate per poter avanzare pretese su una delle tre caselle.

«Noi lo sosteniamo perché la Regione sarda è un sistema complesso, non si può ragionare sui problemi dell’Isola senza pensare alle sue due aree metropolitane. Poi, se qualcuno crede che si possano scegliere i candidati per Cagliari e Sassari dopo le Regionali, quindi un paio di mesi prima delle Comunali, è un marziano della politica».

Lei stavolta non è voluto neppure entrare nel toto-candidati. Come mai?

«Non ho mai sgomitato per una candidatura, nel 2019 mi fu chiesto di aiutare la coalizione a fare il miglior risultato possibile in un quadro di probabile sconfitta. E avendo ricevuto molto dalla politica, decisi di dare il mio contributo. Ora è una situazione diversa».

Si dice che potrebbe invece riprovare a diventare sindaco di Cagliari.

«Anche per ipotesi simili, e in generale per i grandi Comuni al voto, vale il metodo del sondaggio di cui stiamo discorrendo. Io stesso, prima di poter fare qualsiasi ragionamento di questo tipo, avrei bisogno di conoscere quale consenso potrei avere tra i cagliaritani».

RIPRODUZIONE RISERVATA