Zedda: «Manderemo la destra in minoranza E Soru ci aiuterà» 

Sogna di mandare il centrodestra all’opposizione, magari proprio con l’aiuto di Renato Soru: «Potrebbe rubare voti moderati a Truzzu», ragiona Massimo Zedda, presidente dei Progressisti. Il suo partito ha affiancato a lungo l’area soriana nella rivendicazione delle primarie per la scelta del leader: poi però è tornato nel Campo largo, con Alessandra Todde. «Lei sta facendo una bella campagna elettorale», dice Zedda, «ascoltando in profondità i territori. Gli incontri stanno andando bene, lei risulta credibile e convincente».

C’è qualcosa che la coalizione potrebbe fare meglio?

«Forse si potrebbe creare più coordinamento, le iniziative politiche comuni sono rare».

Cosa si può dire, a una settimana dal voto, che non sia già stato detto?

«C’è un dato già emerso ma non rimarcato abbastanza, e svela l’inadeguatezza di chi ci ha governato: la disponibilità di cassa della Regione è passata dai 3-400 milioni del 2019 a quasi 4 miliardi. Significa aver negato risorse a tutti i settori economici. Abbiamo sprecato cinque anni. Quindi, non restituiamo le chiavi della Regione a questa destra che, al di là della staffetta Solinas-Truzzu, è sempre la stessa».

Come fate a riprendervele, col centrosinistra diviso?

«Posso dirle quel che mi auguro: che noi vinciamo, la destra vada all’opposizione, Renato Soru abbia un buon risultato ed elegga dei consiglieri con cui lavorare sui singoli temi».

Quanto è credibile un quadro del genere?

«È difficile, certo. Ma spero che Soru sottragga più voti al centrodestra che a noi. C’è un elettorato di centro che, di fronte a una candidatura estrema come Truzzu, potrebbe esprimere un malcontento. Specie là dove Soru ha candidati più moderati».

Quale proposta della vostra coalizione può, più di altre, convincere i sardi a votarvi?

«Non promettere l’ennesima riforma della sanità, agitando il sistema, ma far funzionare la sanità. Non pensare ai contenitori, a moltiplicare le poltrone, ma al lavoro dei medici, alla qualità dei servizi, allo snellimento delle liste d’attesa».

L’altra priorità, insieme alla sanità? I trasporti?

«Sicuramente. Il centrodestra promise di risolvere i problemi grazie all’esperienza di Solinas come assessore: invece non abbiamo mai avuto così tante difficoltà, sia per i passeggeri che per le merci. Quando governavamo noi la situazione era decisamente migliore, daremo una nuova svolta».

Perché ne è così sicuro?

«Perché su temi di questa portata il centrosinistra lavora sempre per trovare soluzioni, anche con governi di diverso colore politico, e con l’Ue. Invece la destra di Meloni e Salvini, quando non sa come risolvere un problema, dice che è colpa dell’Europa».

Sull’energia, però, l’alleanza sembra faticare a esprimere posizioni univoche.

«Io ragiono sulle nostre proposte unitarie: aiutare tutti i Comuni ad avere comunità energetiche; abbattere i consumi; valorizzare la risorsa idroelettrica, sfruttata solo per il 3%. Quanto a eolico e fotovoltaico, uno studio calcola che già solo posando pannelli sui tetti di capannoni ed edifici pubblici, avremmo energia sufficiente per gran parte del sistema domestico e delle imprese. Tutta la coalizione sostiene che quegli impianti devono essere fatti dal pubblico, a beneficio di cittadini e imprese, non elemento della speculazione delle multinazionali straniere».

Parliamo dei Progressisti. Prima con Soru, poi il rientro nel Campo largo: teme che questo danneggi il vostro risultato elettorale?

«No, anche se qualcuno ci specula. Abbiamo fatto una battaglia per le primarie, ma dicendo sempre di voler ricompattare il centrosinistra, non creare due coalizioni. Per Soru c’è grande stima, gli abbiamo anche proposto una lista unica della Coalizione sarda a sostegno di Todde. Sarebbe stato un progetto di prospettiva».

Nel Campo largo c’è molta concorrenza a sinistra. Perché dovrebbero votare voi e non le liste analoghe?

«Se tutte queste liste avranno consenso, a noi va benissimo. I Progressisti hanno sempre proposto di ritrovarci a sinistra in una formazione unitaria, per eleggere consiglieri in tanti territori: mentre la frantumazione favorisce i candidati dei collegi più grandi».

Quale obiettivo percentuale vi ponete?

«Difficile dirlo. Spero in un risultato che consenta di creare un gruppo consiliare. Ma ciò che conta è migliorare le condizioni dei sardi, la nostra percentuale è secondaria».

Lei si è detto pronto a ricandidarsi sindaco di Cagliari, ma Soru dice che la Coalizione sarda proporrà un suo nome. Riuscirete a ricucire?

«È indispensabile, non solo a Cagliari. Non ci sono rotture personali, l’obiezione di Soru nasce dal no alle primarie, su cui io ho già detto di essere disponibilissimo. Quindi spero che potremo ritrovarci su un progetto unitario per la città».

