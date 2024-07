Zedda: «La mia Giunta è pronta» 

Prima la conferma che «la Giunta è pronta e lunedì la presenteremo perché dobbiamo iniziare subito a lavorare». Poi un attacco alla precedente amministrazione di centrodestra: «Ho trovato un degrado politico e amministrativo mai visto prima. L’ex sindaco ha tante colpe ma è una persona onesta e perbene. Però non basta».

L’assemblea

Piazza Galilei, venerdì ore 19: a pochi metri dal “suo” circolo dei Progressisti Sergio Atzeni, poco più in là rispetto a un’altra sua “roccaforte”, piazza Garibaldi, dove poche settimane festeggiava la riconquista del governo della città per la terza volta. Camicia nera (una novità rispetto a quelle bianche sempre perfettamente stirate finora mostrate), pantaloni blu e immancabili polacchine, parla per un’ora quasi di filato Massimo Zedda. Viene interrotto solo un paio di volte dagli applausi degli oltre 300 che partecipano alla prima assemblea pubblica convocata dal sindaco per illustrare le priorità di governo della nuova amministrazione. «Inauguriamo questo metodo di lavoro, negli ultimi anni non c’è stato dialogo tra i cittadini e l’amministrazione. Noi lo ripristineremo, anche con queste assemblee». Qualcuno gli chiede che cosa farà nei primi cento giorni. «Il sindaco. Semplicemente il sindaco», risponde. «Dobbiamo correre per rimodulare le risorse per non perderne altre», aggiunge.

La squadra

I temi che Zedda affronta sono tanti. A partire dalla squadra che lo affiancherà nei prossimi anni nel governo della città. Galvanizza la piazza quando dice che «ci saranno più donne che uomini». Non fa nomi il sindaco, «li conoscerete lunedì», ribadisce. Però tra la folla di piazza Galilei qualche indiscrezione viene fuori: Cristina Mancini, per esempio, (ieri tra le prime ad arrivare in piazza) è il nome “blindato” che fanno tutti. Il sindaco la vorrebbe anche come vicesindaco. Insieme all’avvocato Giuseppe Macciotta, sarebbero loro i due assessori scelti in quota sindaco. Gli altri dovrebbero essere: Matteo Lecis Cocco Ortu, Luisa Giua Marassi, Carlo Serra, Giulia Andreozzi, Anna Puddu, Yuri Marcialis. Restano le incognite sulla quinta donna, così come sembra ancora aperta la partita della presidenza del Consiglio (che di “diritto” spetterebbe a Marco Benucci, Pd, ma in pole c’è sempre Matteo Massa, Progressisti, che in alternativa dovrebbe andare a guidare un assessorato).

Tari e via Roma

Se è vero che la priorità è rimodulare le risorse per non perdere importanti finanziamenti, un rovello del sindaco è trovare i fondi per scongiurare il pericolo dell’aumento del 15% della bolletta della Tari. «Chi dice che aumenta per colpa della commissaria», Luisanna Marras, «non si deve occupare di pubblica amministrazione», taglia corto, rispondendo alle accuse dell’opposizione. Quindi ribadisce che «lavoreremo per trovare le risorse per abbatterla». E poi: «Non faremo concerti a Capodanno da un milione. Noi garantiremo servizi, ma anche spettacoli, certo: proveremo a fare qualcosa questa estate con quello che avremo in cassa, al netto delle vere esigenze dei cittadini».

Rivela che una parte fondamentale del progetto di riqualificazione di via Roma, il boulevard alberato di Boeri, tra i portici e il porto, non si farà. «Il bosco orizzontale non esiste perché dopo l’apertura del cantiere sono arrivate le prescrizioni della Soprintendenza», che ha bocciato quel progetto. «Hanno scavato e speso soldi per togliere il granito. Ora si deve rimettere il granito», dice ancora. Chiude citando, con ironia ma non troppa, il film Karate Kid: «Avete presente “togli la cera, rimetti la cera”? In via Roma sta accadendo questo».

RIPRODUZIONE RISERVATA