Zedda: «In via Roma cambieremo la viabilità» 

La prima candelina si spegne con più entusiasmo, anche se per Massimo Zedda è la terza prima candelina in Municipio. Un anno fa il ritorno alla carica di sindaco con una coalizione di centrosinistra ed è già tempo di un primo bilancio, tracciato ieri nella sede dei Progressisti in piazza Galilei. Con un’avvertenza: «Abbiamo solo cominciato, tanto altro arriverà». Da subito, nel senso di appena possibile, la revisione della viabilità in via Roma dopo i lavori voluti dalla Giunta di centrodestra capitanata da Paolo Truzzu: «Ovviamente non disferemo quel progetto che continua a non piacerci, ma sulla viabilità stiamo conducendo studi: ora, proprio non va».

Il primo cittadino

Zedda non nomina mai il suo successore-predecessore (visti i due mandati precedenti dell’attuale primo cittadino), ma qualche stoccata sui conti dell’era Truzzu arriva: «Solo per i servizi sociali abbiamo trovato in cassa 44 milioni di euro non spesi nella legislatura precedente, e noi lo faremo». E sempre sul tema di chi fatica ad arrivare a fine mese, chiarisce che le interlocuzioni con la Regione su contributi fondamentali è stata migliorata: «Non si può chiedere a una famiglia in difficoltà di anticipare la spesa per i libri di testo per i figli, in attesa del contributo: non li hanno, quei soldi. E non hanno 700 euro al mese da anticipare per la retta dell’asilo. Glieli dobbiamo dare prima, e così sarà».

Puc e raccolta dei rifiuti

Il sindaco rivendica l’abbattimento degli aumenti per la Tari e un Piano urbanistico comunale in dirittura d’arrivo. E in Municipio si scaldano i motori - aggiunge Zedda - per il prossimo bando dei rifiuti, «che dovrà servire Cagliari e i cagliaritani ancora meglio di quanto avvenga oggi». E, ancora, c’è l’intenzione di investire il più possibile sulla sicurezza stradale. Dopo il sindaco Zedda, hanno tratto un bilancio del primo anno di Giunta l’assessora all’Istruzione, Paola Mura, la presidente della commissione Pari opportunità Chiara Cocco e il presidente della commissione Innovazione, Carlo Usai. A moderare, il capogruppo dei Progressisti Alessio Alias.

Cultura e spettacoli

Cagliari avrà un teatro intitolato allo scrittore Sergio Atzeni. A dare la notizia è stata l’assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe, all’inizio dell’incontro con i cittadini. Ha fatto il quadro di un anno intenso, il primo, che ha visto l’organizzazione di rassegne «in tante piazze, non soltanto del centro perché la città non è solo il centro». Sottolinea, Chiappe, che piazza del Carmine - con il programma di animazione del Comune - è stata sottratta al controllo di fatto di spacciatori di droga e persone senza fissa dimora, ha elencato le rassegne musicali tra cui Musica Arena, le mostre, il prossimo Festival Treccani della lingua italiana in programma in città in attesa di riaprire l’Anfiteatro romano: alle visite con un progetto, agli spettacoli con un altro.

Famiglie e povertà

«Noi vogliamo ascoltare i bisogni e rispondere: l’abbiamo fatto fin dal primo giorno». Anna Puddu, assessora alla Salute e al Benessere dei cittadini (insomma, alle Politiche sociali), sottolinea che anche dalle sue parti c’è tanta carne al fuoco, e tanta già cotta in questo primo anno. «Il dialogo con Regione e Area è aperto e ottimale», dice Puddu, «stiamo dando la caccia agli alloggi comunali murati dove non vive nessuno, il 14 luglio aprirà la Casa della salute a Sant’Elia. E ci sono 20 milioni da investire per la manutenzione dell’edilizia residenziale pubblica». Si corre, insomma, per accelerare i risultati.

RIPRODUZIONE RISERVATA