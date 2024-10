Zedda in Aula per svelare la “sua” città 

Sono passati cento giorni dalla vittoria alle elezioni comunali di giugno. Poco più di tre mesi durante i quali il sindaco Massimo Zedda, al suo terzo mandato alla guida di Cagliari, ha già illustrato in più occasioni la sua visione di sviluppo della città.

Domani però gli toccherà farlo anche in Consiglio comunale, dove è atteso per le dichiarazioni programmatiche. In altre parole per chiarire quali progetti e riforme vuole mettere in campo in questi cinque anni. Dalla gestione dell’emergenza rifiuti al nuovo Puc, dai mille cantieri da portare a termine – in primis quello di via Roma – al problema della convivenza tra sviluppo turistico, movida e diritto alla salute dei residenti dei quartieri del centro storico. Sino alle politiche energetiche, sociali e demografiche. Tutti argomenti in cima all’agenda di Zedda e della sua Giunta che si trovano ad affrontare sfide decisive per il futuro di Cagliari. Un passaggio non solo formale quello nell’aula di Palazzo Bacaredda, molto atteso soprattutto dall’opposizione che sta già affilando le armi decisa a non fare sconti al primo cittadino.

Sempre domani ci sarà poi il debutto della Commissione politiche sociali, che come prima uscita ha scelto di fare un sopralluogo in piazza Medaglia Miracolsa, luogo simbolo del degrado delle periferie. Un altro tema prioritario per Zedda e la sua squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA