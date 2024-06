Zedda: «Giunta in tempi brevi» 

Massimo Zedda è il nuovo sindaco di Cagliari. Ufficialmente. Ieri la proclamazione nella sede della Municipalità di Pirri: 43.264 voti raccolti («Grazie a tutti») e il piede già schiacciato sull’acceleratore. «Quanto prima la Giunta e sarà una squadra di alto profilo», assicura. Oggi il ritorno a Palazzo Bacaredda, ma anche l’avvio degli «incontri singoli con i partiti» per definire i criteri di scelta degli assessori.

Conteggio finale

A proclamare Zedda è stato il magistrato Giorgio Murru, presidente dell’Ufficio centrale elettorale. Entro la prossima settimana – la data più probabile è il 28 giugno – toccherà ai consiglieri (21 di maggioranza e 13 di opposizione). Nel Campo largo sembra ballerino un seggio: il Pd potrebbe passare da sei a sette, a scapito di Avs che scenderebbe da tre a due.

Schema base

Sull’assetto politico, Zedda ha fatto sapere di «aver già tenuto una prima riunione con la coalizione». È pacifico, in base al consenso raccolto, che il grosso degli equilibri li determineranno il Pd e i Progressisti di Zedda, mentre Avs, Sinistra futura e M5S indicheranno un assessore a testa. Fuori, del tutto, Orizzonte Comune, Cagliari che vorrei, Cagliari avanti e A innantis. Questo lo schema base, ma è chiaro che andrà fatto tutto un lavoro di cesello. Il “metodo Zedda” è noto, con l’ultima parola che spetterà al sindaco, ma la vera partita si giocherà su un assessorato: si tratterà di capire se Zedda, come forza trainante del Campo largo, indicherà due caselle o una. E il Pd, di conseguenza, due o tre. Certe due “quote” per i Progressisti come partito.

Opzione uno

Il sindaco non dà indizi. «Conterà la politica unita alla capacità e alla tecnica, in un giusto peso di rinnovamento nella continuità», dice richiamando un celebre passaggio di Natta sul Pci. Poi, sibillino: «Nel 2011, con quasi 20 punti in più di affluenza, presi meno voti (42.271 contro gli attuali 43.264)». Nel Pd, che ha eletto sei consiglieri con il ticket uomo-donna, quindi tre coppie di dem, nessuno rimarrebbe scontento se il partito avesse tre posti in Giunta più la presidenza dell’Aula. Quest’ultima andrebbe a Marco Benucci, il più votato tra i Dem, espressione del circolo Mandela alleato con l’area di Paolo Fadda che, a sua volta ha eletto Ombretta Ladu e indicherebbe un assessore. Adesso in pole c’è Fabrizio Marcello, visto che Danilo Fadda sembrerebbe più interessato a diventare segretario generale del Consiglio regionale (dove lavora). Per il gruppo di Davide Carta e Marta Mereu (mozione Schlein) i papabili sono lo stesso Carta più Matteo Lecis Cocco Ortu e Jacopo Fiori. Per gli indipendenti Rita Polo e Giuseppe Macciotta.

Secondo scenario

Se invece Zedda scegliesse da solo due assessori (si fanno i nomi di Mauro Coni, Cristina Mancini, Barbara Argiolas e Maria Francesca Chiappe), il Pd ne avrebbe altrettanti (e non tre). A quel punto il gruppo Circolo Mandela-Fadda si dovrebbe accontentare della presidenza, mentre in Giunta entrerebbero le altre due correnti dem. Tra i Progressisti i due assessori più probabili sono Anna Puddu e Matteo Massa. Con Avs è praticamente certa Giulia Andreozzi; in Sinistra futura i due più votati sono Michele Boero e Laura Stochino; per M5S Pino Calledda sembra in leggero vantaggio su Luisa Giua Marassi (ha meno voti ma più esperienza politica). Alla finestra i non eletti, soprattutto del Pd: dall’Aula è rimasta fuori l’area Cabras (vincente alle Regionali): in caso di consiglieri dimissionari per entrare in Giunta, piazzerebbe nell’ordine Barbara Serra e Filippo Petrucci. Un riequilibrio interno che tra i dem non è insignificante.

RIPRODUZIONE RISERVATA