Zedda: «Dobbiamo ascoltare i sardi» 

«Quando migliaia di persone, in modo disinteressato, firmano una proposta a tutela del territorio e contro la speculazione, si tratta indubbiamente di un fatto positivo». Massimo Zedda, sindaco di Cagliari e dell’area metropolitana del capoluogo, definisce così la proposta di legge di iniziativa popolare denominata Pratobello 24. Ma ieri alla Fiera, nell’incontro convocato dalla governatrice Alessandra Todde con i primi cittadini del Sud Sardegna su eolico e fotovoltaico, ha chiesto l’apertura di una vertenza nazionale.

Il caso

«È stato un momento importante», ha detto Zedda. «È giusto coinvolgere i sindaci, specialmente di fronte alle sempre maggiori richieste riguardanti l’eolico e il fotovoltaico che rischiano di deturpare il paesaggio e l’ambiente». Cagliari non avrà pale eoliche a terra, come invece succederà per alcuni Comuni che fanno parte della Città metropolitana. Il Golfo degli Angeli, invece, risulta oggetto di interessi per quanto riguarda l’eolico a mare. «Nel merito, il Puc non può operare, per cui dobbiamo interrogarci su quali strumenti possano essere utili. Lo Stato ha sottratto le competenze sulle autorizzazioni alle Regioni, ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province. Siccome questo aspetto riguarda tutto il territorio nazionale, sarebbe auspicabile un movimento di popolo, che vada oltre la Sardegna, per promuovere un referendum sull’energia pubblica e ripristinare le competenze autorizzative in capo alle Regioni e agli Enti locali». Zedda chiude con una bordata contro l’esecutivo: «È anche vero che, se il Governo Meloni avesse a cuore la tutela del territorio nazionale contro le speculazioni, potrebbe intervenire in modo immediato per bloccare la devastazione dell’ambiente. E invece impugna le leggi a tutela dei nostri territori».

Ambiente

Da Cagliari a Quartu, Aldo Vanini, assessore all’Urbanistica, parla della transizione ecologica come «il più urgente problema da risolvere». E ancora: «Se guardiamo le foto satellitari, si nota una grave anomalia. Un cambiamento climatico di queste proporzioni altera il paesaggio. La produzione di energia, per chiudere con le fonti fossili, deve essere governata e tradotta in forme sostenibili».

La lettera

Dopo la riunione della Fiera, nei Comuni è arrivata la “circolare” con le richieste per la determinazione delle aree idonee. Nella lettera della Regione si chiede alle amministrazioni di indicare «eventuali superfici e/o aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili che: rientrino nelle tipologie indicate dalle norme di riferimento; riguardino preferibilmente superfici o aree già edificate o già condivise dalle comunità o che non determinino impatti nei loro territori o in quelli limitrofi o siano aree in cui sono già previsti impianti; che siano condivisi dalle comunità». Inoltre, la Regione chiede di indicare «le aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili specifiche, specificando le motivazioni e fornendo ulteriore documentazione a supporto delle indicazioni fornite; fornendo la perimetrazione delle superfici e di aree e la rappresentazione grafica delle stesse su base cartografica dello strumento urbanistico o carta tecnica regionale/database geo topografico, o sul catasto, nella quale siano facilmente riconoscibili dei punti (edifici, strade, altri punti noti) necessari per la georeferenziazione». Non manca un vademecum sulla compilazione: «Si consiglia di fare riferimento a tutta la documentazione e studi come elaborati in fase formazione dei Puc o altri strumenti urbanistici, come pure studi di dettaglio relativi al Piano di assetto idrogeologico o altra vincolistica (beni paesaggistici, beni culturali, coni visivi, elementi distintivi tipici del territorio) e di fornire stralci di tali materiali come allegati».

RIPRODUZIONE RISERVATA