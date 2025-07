Zedda disegna la città futura: periferie più vivibili e parchi  

Una Cagliari da 160mila abitanti che avrà un numero maggiore di parchi e sempre meno suolo consumato. La tutela dell’ambiente come cifra stilistica, la rigenerazione urbana come metodo amministrativo. Si snoda lungo queste direttrici il nuovo Piano urbanistico comunale che verrà adeguato al Ppr del 2004 e manderà in soffitta il Puc del 2003 (attualmente in vigore).

Il sigillo

Salvo imprevisti, è attesa per domani la firma che spingerà il Puc verso l’adozione, primo passaggio di legge attraverso cui l’Assise municipale battezzerà la città del futuro, con previsioni di crescita sino al 2040. Massimo Zedda l’aveva detto a inizio legislatura che avrebbe ripreso in mano il lavoro avviato nel 2017 e interrotto due anni più tardi con le dimissioni da sindaco (e annesso trasloco in Regione). La promessa vale molte centinaia di pagine, tabelle e grafici. A fare da regista e controllore, Matteo Lecis Cocco, l’ingegnere e architetto della Giunta, assessore alla Pianificazione strategica, la delega che regola il mattone, la direzione dello sviluppo e gli obiettivi sostenibili. «Nel segno della continuità con la programmazione iniziata da Francesca Ghirra e proseguita con Giorgio Angius – conferma l’esponente dell’Esecutivo –, ci prepariamo a firmare tutti i documenti». L’iter prenderà il via.

Elementi chiave

Nella città del futuro i residenti saranno 10mila in più «rispetto agli attuali 148.829», spiega Lecis Cocco Ortu. «Abbiamo messo mano anche alle norme attuative e al regolamento edilizio con il proposito di garantire regole chiare e procedure semplificate a chi vuole investire in città. La certezza del diritto è di per sé un attrattore di capitali». Uno dei versanti operativi su cui è stata impostata l’inversione di rotta è il consumo di suolo. «Cagliari deve fermarsi, facendo la propria parte sulla tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici – sottolinea l’assessore –. Nel 2010 la parte antropizzata era al 23,7%, cinque anni dopo è salita al 24,1, oggi siamo al 25%. Oltre non si può andare». Vuol dire «impostare la rigenerazione urbana, con la riqualificazione dell’esistente». Incluso il patrimonio immobiliare.

«Diritto alla casa»

Sulle politiche abitative la Giunta Zedda, attraverso il Puc, ha rimodulato al ribasso i numeri della programmazione. «In questi anni – spiega Lecis Cocco Ortu – in Comune sull’edilizia libera sono arrivate richieste di realizzazione di nuovi immobili per 13mila persone. Noi ne prevediamo solo 900, all’interno di una ripartizione più ampia che include tutte le tipologie di interventi. I 10mila residenti che avranno diritto alla casa li collochiamo soprattutto nella fascia grigia, quella più in difficoltà economica: abbiamo così stabilito la costruzione di 2.400 nuove case popolari, più 5mila abitazioni in edilizia residenziale sociale (meno cara del mercato libero) e 1.700 in edilizia convenzionata (le coop, per esempio)». Lecis Cocco Ortu ribadisce che «il nuovo Puc punta a ridurre diseguaglianze e speculazioni».

Quartieri e verde

Altro capitolo, le periferie, a cui la Giunta Zedda applica lo stesso concetto di «giustizia sociale: chi non vive in centro, deve avere lo stesso diritto al verde e ai servizi». Due macro categorie di vivibilità che «abbiamo mappato attraverso l’atlante dei quartieri – fa sapere Lecis Cocco Ortu –, prevedendo progetti guida per riqualificare Is Mirrionis-San Michele, Sant’Avendrace, Sant’Elia e Pirri-Barracca Manna». Infine i parchi: l’interconnessione, anticipata mesi fa da Zedda, è un po’ il grande sogno della nuova Cagliari. «Il Piano del verde prevede soluzioni Nbs, acronimo inglese che sintetizza gli interventi che utilizzano la natura stessa per migliorare la qualità ambientale e la fruibilità degli spazi urbani – conclude l’assessore –. Abbiamo previsto un programma di forestazione diffusa in tutta la città, ma anche il potenziamento del parco di San Michele che verrà collegato a Monte Claro. Diventeranno un’unica area verde anche i vicini Tuvixeddu e Tuvumannu. Terramaini sarà promosso ad area metropolitana. Ha appena aperto il Parco urbano della IV regia, vicino alla Scafa. Il grande polmone naturale attraverserà Cagliari sino al Poetto, passando dal Parco degli anelli, per ricongiungersi a Monte Urpinu, interessato ugualmente a un intervento di riqualificazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA