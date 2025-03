Zedda: «Cagliari più bella con 700 milioni» 

La Cagliari del futuro ha due nuove spiagge a Sant'Elia, un parco in via San Paolo e un percorso verde lungo i parchi urbani della città. Una connessione tra periferie e centro, lungo i sette colli del capoluogo sardo. Sul piatto ci sono 700 milioni di fondi Ue. Ne ha parlato il sindaco Massimo Zedda, ospite di “A tu per tu”, in diretta su Radiolina. In agenda anche i chioschi in viale Europa e la riqualificazione di Santa Teresa a Pirri. Zedda, reduce da un vertice in prefettura sulla sicurezza in città, ha confermato la sperimentazione di “zone rosse”, con il potenziamento delle forze dell’ordine.

