Zedda bacchetta l’Arst: «Rispettare le scadenze e più operai al lavoro» 

I cantieri stradali tengono in ostaggio la città. A Palazzo Bacaredda le lamentele dei cagliaritani pesano come un macigno. Zedda non vuole fare la fine del suo predecessore Paolo Truzzu, bocciato dai cagliaritani e dalle urne, proprio per i cantieri. Per questo Massimo Zedda ha convocato i vertice di Arst, Abbanoa ed Enel per discutere del problema. «Sui cantieri, è indispensabile che i tempi siano rispettati, che ci sia un’informazione precisa con la cartellonistica riguardante la società che sta operando, l’inizio e il termine dei lavori, in modo da avere indicazioni per tempo e permettere a cittadine e cittadini di essere al corrente su quel che accade in città. Siamo tutti consapevoli – dice Zedda – che le ingenti risorse europee debbano essere spese e utilizzate per il rifacimento delle condotte e delle reti elettriche. È quotidiana l’interruzione di energia elettrica e di acqua in città».

Caso diverso è quello dell’Arst. «È necessario che ci siano più squadre di operai al lavoro ed è impensabile che un progetto immaginato nel 2006, dopo 20 anni, veda posate solo poche centinaia di metri di binari. Oltretutto, è interrotto da anni il servizio di metropolitana leggera. Capisco il breve periodo trascorso dall’insediamento della nuova presidenza dell’Arst, ma è indispensabile risolvere il problema».

