Zedda alla Municipalità: «Non siete soli» 

L’atmosfera è un po’ quella da primo giorno di scuola. L’emozione c’è. Almeno per chi è alla prima volta (pochi) alla Municipalità. Dopo Cagliari, ecco Pirri: ieri ha inaugurato la nuova stagione il Consiglio con la conferma della presidente Maria Laura Manca e l’elezione dei due vice Riccardo Dessì (Progressisti) e Alessandro Vincis (Forza Italia). All’insediamento, al Parco della Vetreria che ospita il parlamentino fino alla fine dei lavori di ristrutturazione della sede di via Riva Villasanta, ci anche il sindaco Massimo Zedda, diversi capi di Gabinetto degli assessorati regionali, il capo di Gabinetto della presidente regionale Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, alcuni consiglieri regionali e comunali (di maggioranza e opposizione), quasi tutta la Giunta comunale.

«Non siete soli»

Parla una ventina di minuti il sindaco: per ribadire che adesso, con i due Consigli dello stesso colore politico, ripartirà un dialogo costante tra Cagliari e Pirri per «affrontare i problemi di Pirri». Quali? Quelli di sempre: «La mancanza della Guardia medica», adesso si attende il parere della Soprintendenza per la riqualificazione dell’edificio, «la mancanza di una stazione della polizia municipale, il problema del rischio del dissesto idrogeologico, uno dei temi che non può essere vissuto come una questione tra maggioranza e opposizione ma riguarda tutte le persone», spiega Zedda. Ma da qui a fine anno, molte decisioni di Palazzo Bacaredda coinvolgeranno Pirri, attraverso un dialogo costante: «Il bando dei rifiuti, da fare insieme», dice Zedda, ma poi anche il nuovo piano urbanistico comunale che «disegnerà il futuro anche di Pirri e su questo bisognerà garantire la massima partecipazione possibile», aggiunge.

La presidente

La parola d'ordine, dunque, sarà «vicinanza nei confronti dei cittadini»: lo ribadisce la presidente Maria Laura Manca mentre elenca le priorità della Municipalità: «La guardia medica, naturalmente, quindi il cimitero», con la speranza che i lavori per l’ampliamento possano partire dopo l’estate, «il dissesto idrogeologico: già partito il cantiere del collettore C70, che in minima parte ha ripercussioni sulla vita dei cittadini, più “pesanti” i lavori di via Italia, via Su Planu e via Balilla, dove l’impatto del cantiere sui commercianti ma in generale anche sulla vita delle persone è importante. Per questo motivo», conclude, «ho già proposto all’amministrazione di aprire un tavolo tecnico per risolvere le criticità», aggiunge. Infine un auspicio: «Vorrei che la Municipalità rappresentasse per Cagliari uno strumento di partecipazione attiva».

