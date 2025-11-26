VaiOnline
Ambra Cau da Capoterra
27 novembre 2025 alle 00:15

Zecchino d’Oro, via! «La mia bambina perfetta per il palco» 

«Ambra è una bambina che sogna anche a occhi aperti». Sonia Erriu, 45 anni, con quel sorriso che si illumina di orgoglio è la madre di Ambra Cau, la piccola cantante che rappresenterà la Sardegna allo Zecchino d’Oro. «Spesso immagina di volare, soprattutto da quando ci ha lasciati la zia Michi, con cui aveva un legame speciale». E mentre sogna, canta. «Canta sempre: davanti allo specchio, mentre si veste, durante i giochi».

Racconta ancora la mamma: «Mia zia dirige il coro della chiesa da trent’anni. Lo Zecchino d’Oro lo guardavamo da bambine, imparando ogni canzone. Ambra ha ereditato questa passione senza che glielo dicessimo. Quando è nata ho pensato: “È perfetta per quel palco”. Due anni fa abbiamo cominciato a registrarla e, a quattro anni, le abbiamo insegnato una canzone per il provino». Ma il video non voleva saperne di partire. «Per giorni non riuscivamo a caricare il file. Poi, all’ultimo, mia sorella ci riesce. Ho pensato: se è destino, qualcosa accadrà». Un mese dopo, qualcosa è accaduto. «La convocazione per le selezioni all’Antoniano». Su tremila bambini, Ambra «è entrata tra i venti finalisti. Ho pianto pensando alla zia Michi: sono certa che ci ha messo lo zampino».

Lo Zecchino d’Oro prenderà il via domani. Domenica, in diretta su Rai 1, la finale condotta da Carlo Conti.

