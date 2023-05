Zecche nelle aree verdi: la protesta corre sui social 

Proteste per la presenza di zecche in alcune aree verdi di Gonnosfanadiga frequentata da famiglie con bambini e da proprietari di cani. Le lamentele rimbalzano da giorni su chat Whatsapp e gruppi Facebook dove vengono indicate anche le zone interessate. Nell'area sgambamento cani, che si trova all'uscita del paese verso Arbus, già la scorsa settimana alcune persone avevano denunciato di aver trovato i parassiti sui loro cani dopo la passeggiata pomeridiana. Ora pare che il problema si sia esteso coinvolgendo anche altre zone verdi con giochi dedicati ai bambini. La richiesta però è unanime, sia sui social che nel chat, affinché il Comune intervenga con una disinfestazione. ( jo. ce. )

