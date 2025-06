Zecche in spiaggia a Portu Maga 

Nuova stagione balneare, nuovo allarme zecche, nuovi disagi per turisti e amanti della tintarella sulla Costa Verde. Nel villaggio turistico di Portu Maga, la presenza dei parassiti, visibili a occhio nudo, torna puntuale con le temperature alte. Un rischio per la salute che non è sfuggito né ai proprietari delle villette estive né ai bagnanti né ai titolari delle attività ricettive. Diverse le segnalazioni al Comune di Arbus che si è attivato già per far eseguire la disinfestazione. «La procedura - ricorda il sindaco Paolo Salis - non è immediata, occorrono dei giorni per tutte le azioni volte a controllare ed eliminare le zecche. Siamo partiti con la denuncia alla Asl di Sanluri che, a sua volta, ha interpellato il Centro anti-insetti della Provincia. Nel frattempo invito i nostri ospiti a prestare molta attenzione, in particolare sulla spiaggia. Salvo imprevisti, all’inizio della settimana, tramite un’ordinanza, conosceremo nei dettagli il piano d’intervento e i comportamenti da adottare». ( s. r. )

