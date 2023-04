Zecche, blatte, ratti e punteruolo rosso: task force in campo 

Una task force contro punteruolo rosso, blatte e ratti. Comune e la società Proservice - incaricata dal Servizio Antinsetti della Città metropolitana di Cagliari - hanno stilato un piano di bonifiche sulla base degli interventi regolari e di quelli organizzati a seguito di richieste o segnalazioni dei cittadini.

Si parte il 17 aprile, dalle 8,30 alle 9,30, con un sopralluogo e l’affissione dei relativi cartelli in via Eleonora D'Arborea, in prossimità di piazza Sant'Elena, come sempre in corrispondenza delle pertinenze pubbliche. Nello stesso giorno nella stessa via il sopralluogo è previsto anche all’altezza del civico 36. L’intervento vero e proprio verrà poi effettuato lunedì 24 aprile, dalle 8,30 alle 9,30 per quanto concerne il primo punto critico, e dalle 9,30 alle 10,30 per il secondo. «Si ricorda alla cittadinanza che nei giorni degli interventi è vietato toccare», si legge nella nota diffusa dal Comune, «manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nella zona trattata animali domestici liberi o sprovvisti di museruola e anche abbandonare qualsiasi rifiuto».

La squadra antinsetti sarà attiva in città anche il 18 aprile, dalle 8,30 alle 12,30. L’intervento in questo caso si concentrerà a Quartello, dove è previsto un trattamento mirato a combattere l’azione del punteruolo rosso, che negli ultimi mesi ha creato qualche problema in città, in particolare nelle palme del lungomare Poetto. L’intervento interesserà le vie San Martino, Italia, Bulgaria e Danimarca.

