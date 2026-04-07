Zecca rientra per il match col Pineto  

Sassari. C’è anche Giacomo Zecca nella Torres che si prepara alla trasferta di Pineto. L’esterno destro, uscito nella gara contro la Vis Pesaro per una botta alla schiena, ha saltato le ultime sei partite. Infortunio che si somma a quello muscolare che ha costretto il giocatore a saltare i due mesi iniziali. Zecca all’occorrenza è una valida alternativa a Sala. La squadra sassarese vuole giocarsi possibilmente al completo le chance di salvezza diretta per archiviare una stagione vissuta sempre all’inseguimento con un dispendio enorme di energie nervose.

Grazie alle ultime prestazioni e ai risultati ora è tutto nelle mani, nei piedi e soprattutto nella testa dei rossoblù di Greco. Con 4 punti sarà garantito il quartultimo posto e un distacco di almeno 9 lunghezze dal Pontedera. L’unico fastidio può arrivare dal Bra, atteso però già sabato da una trasferta insidiosa a Campobasso contro un’avversaria che vuole mettere al sicuro il quarto posto dall’assalto proprio del Pineto, già sicuro di disputare i playoff. Il turno quindi può confermare la tabella o addirittura vedere al ribasso la quota dei 38 punti.

La Torres ha una doppia motivazione: oltre a quella di portare via almeno un punto dal campo abruzzese, anche la volontà di prendersi una rivincita dopo il match d’andata, nel quale dominò nel primo tempo per subire poi il gol e in cui soprattutto vi fu una tattica ostruzionistica irritante e in alcuni momenti anche antisportiva del Pineto. Una partita probabilmente col minor tempo effettivo di gioco.

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