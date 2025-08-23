Zecca esulta: «Contenti perché diamo continuità» 

Sassari. Giacomo Zecca, il match winner esprime soddisfazione: «Siamo molto contenti perché abbiamo dato continuità alla vittoria della Coppa Italia, nel primo tempo bene, ma nel secondo tempo ci siamo chiusi troppo, e come scelta non è stata molto saggia, potevamo metterci qualcosa in più anche se loro di occasioni nitide non ne hanno avute molte». Spiega cosa non è andato: «Col Livorno eravamo in vantaggio di due gol e quindi più tranquilli, forse abbiamo sbagliato qualche ripartenza e l’ultimo passaggio per due contropiedi che potevano servire a chiuderla». L’analisi tattica: «Quest’anno le mezze ali aiutano noi esterni imbucando qualche pallone, mentre l’anno scorso Guiebre saltava un paio di uomini, ma così arriviamo tante volte al tiro».

Per Zecca c’è anche una dedica particolere: «In settimana è mancato un tifoso 82enne , l’età di mio nonno, ed è sempre un dispiacere. Questa vittoria va anche a lui», ci tiene a dire.

Il tecnico

Michele Pazienza arriva stremato, non solo per il caldo ma perché dà molto durante la gara: «Il primo tempo è stato egregio e ben interpretato. Invece si siamo abbassati nella ripresa sia per un discorso fisico, sia mentale, perché abbiamo diversi giovani, ma questo aspetto si può migliorare. Ho visto comunque voglia di soffrire,e pur concedendo campo loro hanno avuto una sola vera occasione, ma dovevamo gestire la palla meglio. I cambi non ci hanno portato quello che pensavamo, speravamo di far risalire il baricentro, da chi subentra si aspetta qualcosa in più, ma bisogna lavorarci».

L’allenatore rossoblù risponde così alle voci di un tentativo della Torres di ingaggiare l’attaccante Ernesto Starita, 29 anni in uscita dal Benevento: «È sicuramente per caratteristiche uno dei profili che cerchiamo».

