Zé Pedro c’è Kiliçsoy in crisi e sotto esame  

È il momento delle scelte al Crai Sport Center di Assemini dove questa mattina è in programma la rifinitura in vista del match di domani sera a San Siro con l’Inter. Indisbonibili il capitano Pavoletti (continua a svolgere un lavoro personalizzato) e Mazzitelli (out almeno due settimane), oltre ai due lungodegenti Felici e Idrissi. Tutti gli altri saranno sul volo per Linate, pronti a giocarsi le proprie carte contro la capolista, dopo aver tirato un gran bel sospiro di sollievo battendo la Cremonese.

Pisacane non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione, lo farà presumibilmente dopo l’allenamento di oggi, se non addirittura dopo il richiamo atletico di domani al risveglio (il fischio d’inizio al Meazza è fissato per le 20.45). Dovrebbero riprendersi il posto dall’inizio Dossena e Zé Pedro, subentrati nella ripresa sabato scorso (il portoghese è stato l’autore dell’assist). Considerato anche lo schieramento dei nerazzurri, non è escluso il ritorno al 3-5-2 con la coppia d’attacco Esposito-Borrelli. A meno che, Pisacane non decida di dare una nuova chance a Kiliçsoy, irriconoscibile nelle ultime partite. Contro la Cremonese, oltre a Borrelli all’inizio, gli ha poi preferito Mendy e nel finale addirittura Belotti che non giocava da sette mesi ed era reduce dalla rottura del crociato. L’attaccante turco (da dimenticare anche la recente esperienza in Nazionale) non segna dal 31 gennaio col Verona. Un’involuzione improvvisa e inspiegabile. Al punto che il Cagliari non è più così sicuro di volerlo riscattare dal Besiktas come, invece, sembrava esserlo solo due mesi fa. Decisive saranno a questo punto le prossime sei gare. A cominciare da domani a San Siro. (f.g.)

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