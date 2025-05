Zarco trionfa nel caos di Le Mans  

Una gara pazza e caotica a Le Mans a causa della pioggia intermittente che alla fine ha premiato il pilota di casa Johann Zarco, bravo a montare subito le gomme da pioggia e a non toglierle più. Un trionfo, di un centauro francese nel Gran premio di Francia era arrivato l'ultima volta ben 71 anni fa; questa volta ha mandato in estasi il pubblico transalpino che nel tempio mondiale della velocità ha fatto segnare il record di spettatori con oltre 310mila presenze nel weekend. Ottimo secondo Marc Marquez su Ducati ufficiale che grazie alle contemporanee cadute del fratello Alex e del compagno di squadra Francesco Bagnaia (16/o al traguardo) ha preso il largo nella classifica del Mondiale piloti: ora è a +22 su Alex e +51 su “Pecco”. Sul podio anche Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini seguito dalla Red Bull Ktm di Acosta.

Si è di fatto conclusa al primo giro la gara di Francesco Bagnaia, toccato da Bastianini e finito nella ghiaia: l'italiano, col sedicesimo posto finale, ha perso ulteriore terreno in ottica iridata. La gara era cominciata all'insegna del caos a causa della pioggia intermittente sul circuito della Sarthe: la direzione corsa l'aveva dichiarata bagnata, ma moltissimi piloti avevano deciso di rientrare ai box e inforcare la moto da asciutto dopo il giro di schieramento. Una procedura per altro non consentita e costata a tutti loro un doppio long lap penalty. Bagnaia aveva deciso di rimanere sulle rain, come fatto da Zarco, ma al primo giro è arrivata la caduta. Quando ha ricominciato a piovere tutti sono tornati sui loro passi e a quel punto Zarco ha avuto strada libera per trionfare, riportando una RC213V sul gradino più alto del podio. «Sono il primo francese a vincere il Gp di Francia dopo 71 anni? È una cosa che non riesco credere - ha commentato il pilota della Honda Lcr - ho rischiato di bruciare le gomme e poi è scesa più pioggia ed è andata bene».

