Zara-show: è campione Supermosca 

Sotto il cielo stellato di Calangianus il sogno si avvera. È quello di Cristian (Pitbull) Zara, che battendo nella notte Mohammed Obbadi si assicura la corona Internazionale dei Supermosca.Un incontro entusiasmante, nel corso del quale Zara è stato sostenuto dal pubblico dell’Expo calangianese, davvero tutto per lui. Il pugile sassarese è stato protagonista di una serie di colpi andati a segno, in particolare ganci sinistri, che in alcune occasioni sono stati accusati dall’avversario. Dal canto suo “Moha” ha cercato di coprirsi per incassare il meno possibile le bordate del sassarese. La proclamazione del vincitore è stata decretata con giudizio unanime.

A quel punto via ai festeggiamenti: nell’angolo di Cristian Zara assieme al maestro Iannarelli c’era anche la famiglia del sassarese. Ad appena un anno di distanza, l’aria di Calangianus ha portato bene a Zara, che infatti lo scorso dicembre conquistò, sempre nei saloni dell’Expo di Calangianus, il titolo europeo Silver. Con questo successo Zara si immerge per davvero nel grande pugilato.

Negli altri incontri, sempre tra professionisti, che hanno preceduto il clou, sono saliti sul ring due pugili colombiani ed altrettanti sardi. Nei piuma, il cagliaritano Nicola Mancosu ha battuto ai punti iJeison Cervantes: per Mancosu si tratta dell’undicesimo incontro vincente. Nei supermedi, il sassarese Andrea Aroni ha sconfitto Orlando Estrada.

