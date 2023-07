Zara è campione italiano dei pesi gallo 

È una serata di festa per la boxe sarda. Ieri a Sequals, paese natio di Primo Carnera, il sassarese Cristian Zara è diventato il nuovo campione italiano dei pesi Gallo. Ha sconfitto nettamente ai punti in 10 riprese il boxeur toscano Claudio Grande, ex detentore della corona tricolore, in un match senza storia. L'allievo di Maurizio Muretti, 25 anni, è apparso subito in forma strepitosa e ha probabilmente disputato il miglior match della sua carriera. Velocissimo sulle gambe e strepitoso nell'anticipo ha dato vita ad attacchi e difese spettacolari, con combinazioni portate spesso a due mani. Zara aveva fallito l'assalto al titolo due anni fa a Stintino contro l'esperto pugile campano Vincenzo Picardi. Ieri si è preso l’agognata rivincita.

Bravo Aroni

Nella stessa riunione ottima prova dell'altro professionista sassarese, Andrea Aroni, che nei Supermedi ha sconfitto ai punti in 8 riprese il toscano Alexandro Ciupitu, al termine di un incontro molto applaudito. Aroni (premiato come miglior pugile della serata) è parso in grande crescita tecnica e psicologica, ha quasi sempre tenuto testa al pur valido avversario, in virtù di un tempismo migliore negli scambi, a volte durissimi. Ora è lui lo sfidante ufficiale al titolo italiano.

