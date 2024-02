Zappa: tre reti da palla inattiva 

Gran parte delle difficoltà difensive stagionali del Cagliari si sono manifestate in modo evidente ieri sera all'Olimpico, dai gol presi su calcio piazzato a quelli subiti in avvio di partita. E Gabriele Zappa rivela come, prima del calcio d'inizio, i giocatori si fossero proprio detti di dover evitare queste situazioni: «Ci eravamo parlati nello spogliatoio per entrare tosti in campo, perché spesso nelle partite precedenti c'è voluto uno schiaffo prima di reagire. Purtroppo anche stavolta abbiamo preso gol subito: è stata dura, dobbiamo fare i complimenti alla Roma e dobbiamo reagire il prima possibile». Il Cagliari all'Olimpico è durato appena 62 secondi, quanti ne sono bastati a Lorenzo Pellegrini per sbloccare il risultato. «Sicuramente prendere gol dopo un minuto ti taglia le gambe: ne abbiamo presi tre da palla inattiva, dobbiamo migliorare su questo aspetto e lavorare in settimana per non prenderne più», l'augurio di Zappa, che spera che la storia cambi dalla partita di sabato alle 15 contro la Lazio.

Problemi dietro

Col 4-0 incassato ieri il Cagliari è salito a 42 gol al passivo, esattamente il doppio di quelli realizzati: solo Frosinone e Salernitana, entrambe a quota 44, hanno fatto peggio. Per Zappa il divario è stato troppo grande per poter anche solo provare a evitare la sconfitta: «Hanno dimostrato di essere più forti di noi», ammette. Dalle sue parti spesso El Shaarawy ha fatto quello che voleva, ma non ritiene che siano stati i singoli a fare la differenza: «Non c'è un giocatore in particolare che ci ha creato più problemi, la Roma è stata brava a far girare la palla mettendoci in difficoltà». Nello spogliatoio Ranieri ha provato a tenere alto il morale del gruppo: «Ci ha detto che ci abbiamo provato, ma gli episodi ci hanno girato contro ed è andata male», segnala Zappa. Il numero 25 ha anche un pensiero per i tifosi: «Ovviamente ci dispiace, perché anche all'Olimpico erano tantissimi e ci hanno fatto sentire il loro sostegno nonostante fossimo fuori casa. Ma ci dispiace soprattutto per noi».

Classifica complicata

Zappa è ormai uno degli intoccabili di questo Cagliari. Per lui si è trattato della presenza numero 23 su altrettante giornate: Dossena è l'unico altro ad aver giocato ogni partita di campionato, ed è anche quello col maggiore minutaggio (1.958', seguono Makoumbou a 1.781' e proprio Zappa a 1.636'). Giovedì scorso, dopo l'amichevole col Pirri ad Asseminello, Zappa aveva detto di non ritenere i rossoblù inferiori alle altre squadre in corsa per la salvezza: nella giornata chiusa ieri solo il Lecce ha vinto, ed è quella messa meglio. Il Cagliari è stato staccato dall'Udinese e raggiunto dall'Empoli, che hanno entrambe mosso la classifica con un pareggio così come la Salernitana, mentre hanno perso Frosinone, Sassuolo e Verona. Zappa è dell'idea che per riuscire a raggiungere l'obiettivo serva immediatamente una svolta: «Dobbiamo reagire e subito, perché già sabato giochiamo contro la Lazio». Dove il Cagliari dovrà provare a interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, iniziata dopo aver battuto il Bologna alla Domus.

