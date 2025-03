Zappa: «Sì, sul secondo gol potevo fare di più» 

La testa per Gabriele Zappa è già proiettata alla partita contro il Genoa, visto che il Cagliari rigioca già venerdì e non c’è tempo da perdere. «È un peccato aver perso a Bologna, siamo dispiaciuti però dobbiamo ripartire: testa alla prossima», il messaggio lanciato dal difensore che ieri al Dall’Ara ha indossato la fascia da capitano. «Siamo rimasti in partita sino all’ultimo, ce la siamo giocata contro una grande squadra e purtroppo non siamo riusciti a portare punti a casa. Adesso pensiamo al Genoa».

Proprio il Genoa per Zappa ha un posto speciale in carriera: nell’ultimo precedente alla Domus, il 5 novembre 2023, segnò ai liguri il primo gol in Serie A valso la vittoria 2-1. «La gara l'affronteremo con determinazione e voglia di giocarcela, perché contro tre big come Atalanta, Bologna e Juventus siamo stati in partita fino alla fine», ricorda. «Ci serve essere più “sporchi” in alcune situazioni, per chiudere le giocate». E non ha problemi a fare autocritica sulla giocata che ha portato Cambiaghi a servire a Orsolini l’assist del 2-1: «Sì, sul secondo gol potevo fare di più. Mentre il rigore non lo giudico un regalo, anche se sono dettagli dove dobbiamo migliorare. È il calcio: gli episodi negativi capitano, devi cercare di portarli dalla tua parte».