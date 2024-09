Zappa rialza subito la testa: «Ora i punti contro l’Empoli» 

La fascia da capitano indossata nella ripresa, dopo l’uscita di Deiola, è «una responsabilità grossa e un onore» per Gabriele Zappa. Che però non può certo essere soddisfatto per Cagliari-Napoli, visto il pesante passivo che va ben oltre quanto visto in campo: «Per un’ora, dopo i primi venti minuti in cui potevamo fare meglio, abbiamo giocato una grande gara e il risultato è un po’ bugiardo», la sua analisi sulla partita. «La svolta è stata il gol preso al 65’, che ci ha tagliato le gambe: dovevo stringere di più su Kvaratskhelia, che ha dimostrato di essere un gran giocatore così come Lukaku. Ma nel secondo tempo eravamo rientrati molto bene in campo e avevamo creato tanto, c’è stata un po’ di sfortuna e poca malizia ma il calcio è fatto di episodi. Per me è il quinto anno qui e so cosa significhi giocare per il Cagliari, sono orgoglioso di aver potuto indossare la fascia da capitano».

Crescita necessaria

Anche ieri il Cagliari ha subito gol su calcio piazzato. Un qualcosa su cui Davide Nicola aveva chiesto maggiore attenzione alla vigilia e in cui i rossoblù (ieri in nero) sono incappati proprio nell’ultima azione, al 93’ col definitivo 0-4 di Buongiorno. «Forse era calata un po’ l’attenzione, ma sicuramente dobbiamo migliorare perché è il terzo che prendiamo», ammette Zappa, che poi sottolinea come il ruolo di terzo di difesa lo senta ormai suo: «Secondo me è il mio ruolo, Nicola me l’ha detto dal primo giorno e ci credo al 100%. L’avevo già fatto qualche volta con Mazzarri e l’anno scorso con Ranieri». Ora l’Empoli, venerdì, quarta gara alla Domus nelle prime cinque giornate: «Intanto pensiamo a portare a casa il risultato, poi tireremo le somme di queste gare giocate in casa. Dobbiamo cercare di prendere quello che di buono abbiamo fatto e rialzare la testa: crediamo tutti in quello che dice Nicola, ora ci servono i tre punti». (r.sp.)

