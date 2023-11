Zappa, prima rete in Serie A  «La sognavo da bambino» 

In un Cagliari che ogni volta trova un eroe diverso, contro il Genoa ecco spuntare Gabriele Zappa. Che per festeggiare la sua prima volta in Serie A e la vittoria scomoda addirittura il “Duca bianco” David Bowie: “We can be heroes, just for one day”, posta sulla sua pagina Instagram. «Perché è bello essere eroe per un giorno», spiega poi nel dopo-gara. «Di solito tocca agli attaccanti, stavolta gli eroi siamo noi difensori».

Felicità

Potenza di un gol. E che gol. Perché Zappa si è regalato la sua prima rete nel massimo campionato: «Lo sognavo da bambino. Ho aspettato un attimo, perché c'è stato il controllo del Var. Dopo la convalida, avevo le lacrime agli occhi. Però sono felice soprattutto perché questo gol ci ha dato la vittoria». Un gol così merita una cena offerta ai compagni e una dedica speciale: «A tutti i miei familiari, che mi stanno sempre vicini. In particolare a mio fratello Giacomo e alla mia ragazza Sara, perché nei giorni scorsi mi aveva detto che avrei segnato. Per questo, quando poco prima ho sfiorato il gol, ero tranquillo, perché ero certo che questo potesse essere il giorno giusto».

Dalla panchina con furore

Tutti si aspettavano Zappa in campo dal primo minuto, viste le assenze di Nandez e Di Pardo. E invece l'ex Pescara è partito dalla panchina, per poi entrare a inizio ripresa. «Ma questo è un grande gruppo e anche chi non gioca o non gioca dall'inizio sa di doversi fare trovare pronto. Del resto il mister ha dimostrato che tutti partecipano, anche chi non parte dal primo minuto. E allora chi entra sa che deve sempre farsi trovare pronto». La forza del gruppo è fondamentale: «Lo abbiamo sempre dimostrato, anche lo scorso anno. Abbiamo un grande gruppo. La vittoria col Frosinone ci ha dato una grande spinta e in questa settimana abbiamo raccolto quello che avremmo meritato anche prima e che non siamo riusciti a prenderci». Infine, ancora sul gol: «Volevo calciare sul secondo palo, poi ho optato per il primo. L'ho presa bene, ma non benissimo. Ma alla fine è andata bene così». (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA