Zappa-Pitagora, spazio allo sport 

Nuove occasioni per il prossimo anno scolastico nell’Istituto superiore Zappa-Pitagora di Isili; i nuovi iscritti potranno optare per un’altra opportunità il “Turistico-Sportivo”. «Nessun nuovo indirizzo», specifica il dirigente Marco Saba, «ma una “curvatura” del turistico originario che viene attivata mediante cessione di ore da parte delle discipline esistenti a favore delle scienze motorie».

L’opportunità

Da tempo la scuola cercava di avviare un progetto simile, dapprima con la richiesta del Liceo Sportivo (che non è mai stato concesso) e adesso con questa opzione che aprirà un nuovo capitolo nella storia della scuola superiore di Isili.

A dare gambe e corpo al tutto due docenti di scienze Motorie Gianluca Putzu e Andrea Deidda, supportati dalla commissione che si è costituita per avviare le procedure. «È stato un lavoro impegnativo», ha detto Putzu, «che ha richiesto tempo e preparazione ma il territorio meritava questo in risposta alla sua vocazione sportiva».

Uno sguardo al futuro della scuola che si apre così anche ai giovani di altri territori. «Abbiamo calcolato», ha aggiunto il docente, «che ci sono decine di ragazzi che ogni anno vanno a studiare in città, adesso abbiamo la possibilità di accoglierli nella nostra scuola».

L’iter

Rigide le regole previste per l’accesso al fine di formare una classe motivata e adeguata. «Tutta la documentazione», ha aggiunto il dirigente, «con il nuovo quadro orario, nuovo curriculum, nuovo regolamento d'accesso, sarà a breve pubblicata nel sito d'istituto, non appena verrà deliberato dal consiglio d'istituto».

Èprevista una selezione d’accesso, cioè l’idoneità fisica certificata dal medico sportivo e dei test attitudinali e motivazionali. Oltre all’aumento delle ore di scienze motorie, il Turistico-Sportivo prevede dei corsi pomeridiani extrascolastici e un contributo economico da parte delle famiglie per le attività sportive extracurriculari.

Gli sport

Sono state già avviate le interlocuzioni con associazioni sportive isilesi e non solo per creare una rete che supporti il progetto. «Abbiamo tutte le strutture», ha detto Putzu, «per vari tipi di sport, nuoto, canoa-kajak, padel, arrampicata sportiva e tanto altro».

Ma il turistico-sportivo garantirà comunque una preparazione a tutto tondo sia per chi vorrà continuare all’università, sia per chi vorrà iniziare a lavorare.

«È un'ottima opportunità per il territorio», ha detto il sindaco Luca Pilia «potrebbe essere attrattivo per alunni di altri territori, il mantenimento delle scuole nelle zone interne è di fondamentale importanza per il rilancio di queste zone periferiche». E la scuola isilese è proprio alla ricerca del rilancio, per continuare a mantenere un’autonomia e rispondere alle esigenze delle nuove generazioni.

